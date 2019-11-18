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cama用陽明山老宅打造咖啡新秘境　何炳霖：五感體驗拚明年登興櫃

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▲全球最大現烘咖啡連鎖品牌cama café將位於陽明山的「農林廳林業試驗所轄管廳舍」歷史建築打造為品牌旗艦店。（圖／cama café提供）

▲全球最大現烘咖啡連鎖品牌cama café將位於陽明山的「農林廳林業試驗所轄管廳舍」歷史建築打造為品牌旗艦店。（圖／cama café提供）

記者林淑慧／台北報導

全球最大現烘咖啡連鎖品牌cama café拓點出新招。董事長何炳霖表示，為讓消費者能從五感體驗咖啡之美，公司承租位於陽明山的近百年歷史建築，打造為品牌旗艦店，除搶攻高端客市場外，也力拚明年第二季登錄興櫃。

深耕台灣超過13年的cama café今日舉行「CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林」品牌旗艦店開幕典禮，改建自昭和12年(1937年) 歷史建築，建物址原為台灣省政府「農林廳林業試驗所轄管廳舍」，這也是臺北市政府文化局「老房子文化運動2.0」的首例。

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▲「CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林」品牌旗艦店，全區占地600坪，cama用森林的概念，為咖啡空間做全新演繹。（圖／cama café提供）

▲「CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林」品牌旗艦店，全區占地600坪，cama用森林的概念，為咖啡空間做全新演繹。（圖／cama café提供）

「多年尋覓，想讓咖啡迷完整體驗從一個生豆，到一杯咖啡的烘豆過程，」何炳霖說，cama在品牌創立初期，即倡導「咖啡五感體驗」，藉由打造360度的咖啡空間，讓消費者在消費的過程中，成就一場感官旅程，因此歷時2年的籌備，投入百位專業人力，斥資千萬，以因應未來的第四波咖啡浪潮。

何炳霖指出，cama品牌旗艦店，全區占地600坪，與主導過「好樣文房」、「四四南村」翻修的許伯元建築事務所團隊合作，將老屋悉心修復，保留歷史老宅原有風貌，庭園景觀設計則由曾主導電影「少年Pi的奇幻漂流」、「賽德克巴萊」等造景製作的資深團隊強而青操刀，並引進義大利頂級精品咖啡沖煮系統Modbar，以精品咖啡的設計理念，拉近咖啡師與消費者的距離。

台北市文化局副局長田瑋指出，cama café為「老房子文化運動2.0」的首例，除了歷史建築的修復維護之外，更鼓勵多元營運，希望與能在地文化連結，期許這裡成為周邊的美軍房舍群的文化平台，打造台北文化新地標。

▲為與在地文化連結，cama café品牌旗艦店特別留有藝術家創作空間。（圖／cama café提供）

▲為與在地文化連結，cama café品牌旗艦店特別留有藝術家創作空間。（圖／cama café提供）

cama café為讓消費者完整體驗從生豆到一杯好咖啡的過程，在豆留森林配置專屬的咖啡講師，帶領消費者製作屬於自己風味的咖啡豆，甚至還可現場體驗烘豆並製成濾掛分享給朋友，本月已接獲三場包場活動訂位。

何炳霖表示，cama café致力追求透過一杯完美咖啡，成就「cama無限可能∞」。對cama來說，旗艦店是一個標竿，希望它將代表著cama與消費者接觸的一個新起點，代表未來品牌也將會陸續推出各種符合商圈特色的新店型，希望能將cama品牌的精神延伸更極致，讓台灣咖啡文化能進入另外一個新領域。

針對展店計劃，何炳霖指出，除了品牌旗艦店之外，明年的展店計畫仍以外帶店為主，計畫是三年內希望能達到300家，屆時營收希望是當前的三倍起跳，突破10億元大關。

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