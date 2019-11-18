搶攻微笑市場商機　愛爾麗全台大醫療團隊打造瑞佛牙醫診所

▲愛爾麗集團總裁常如山（右下）親自體驗一日美齒。（圖／愛爾麗提供）

記者姚惠茹／台北報導

愛爾麗集團在亞洲擁有百萬會員， 旗下除了連鎖醫美診所、高端健檢、產後護理之家外，現在更由全台大醫療團隊組成「瑞佛牙醫」，不僅引進全新技術，更包含3D印製齒模器具等專業設備，要在年關前，搶攻整牙、美白牙齒的微笑市場商機。

瑞佛牙醫由醫生陳嘉俊領軍八位台大牙醫打造全新團隊，並引進德國先進的精確領導技術，推出「一日口腔」項目，利用精密光學與電腦輔助，就可以在短時間內完成牙齒修復和設計，以全方位的考量，從牙齒排列整齊、牙齦露出多少到牙齒大小長短，打造獨一無二的個人微笑美學。

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▲愛爾麗旗下瑞佛牙醫診所搶攻微笑市場商機。（圖／愛爾麗提供）

愛爾麗集團董事長常如山表示，瑞佛「一日口腔」使用全球創新的晶瑩瓷，一體成形，比一般傳統全瓷冠多三倍的抗壓強度，其中高品質的精密科技結構，採用食品級特殊成分，溫和氧化分解色素，可以讓使用民眾更放心，不用擔心影響日後品嘗美食的問題。

瑞佛牙醫主持醫師陳嘉俊表示，診所引進日本原裝進口的牙齒美白課程「雪晶光」，是有別於傳統的美白藥劑，不會對牙齒產生任何刺激或敏感及痠軟等問題，療程中採用食品級特殊成份，能溫和的氧化分解色素，因此在短時間內即能重新打造出燦爛的微笑。

陳嘉俊提醒，若想長久維持美齒效果，術後務必細心保養、清潔、遵照醫囑定期回診檢查，生活中也盡量避免讓牙齒遭受強烈碰撞或啃咬過硬食物，本身若有磨牙習慣者則需要改善，才能讓貼片常保如新。

▲愛爾麗旗下瑞佛牙醫「一日口腔」使用全球創新的晶瑩瓷。（圖／愛爾麗提供）

