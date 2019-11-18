星展銀撤ATM論戰！前政院院長陳冲：台灣ATM密度全球最高　不是好事

▲前行政院長陳冲（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

星展銀日前表示，由於台灣的ATM密度全球之冠，提領現金相當方便，加上無現金交易風潮日益盛行，客戶使用ATM的比率不高，次數也愈來愈低，隨著網銀、行動網銀的日益普及，現代人點開手機App就能夠掌握帳戶金流的狀況，所以將在12月2日開始，逐步移除自動櫃員機（ATM）。前行政院長陳冲今（18）日發文表示，台灣ATM密度全球第一，對於推動無現金支付反而不是很好的環境。

陳冲今（18）日發文表示，在ATM設置發展初期，ATM台數的迅速成長，顯示社會大眾對新奇事物的接受度，應是好事一椿，但在ATM發展已四十年的成熟期，週遭法律環境又有所改變，On Second Thought(另一方面思考)確有必要。

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陳冲就ATM主題來說，在地狹人稠的台灣，意謂喜用現鈔的習慣及偏好，仍方興未艾，這與官方力推行動支付的政策，並不吻合。另一方面，政府在洗錢防制不遺餘力，對於防範恐怖組織也多所著力，ATM密度舉世第一，在技術面上防止洗錢與反資恐，應該不是正面的解讀。

▲星展銀行裁撤ATM引發業界熱議。（圖／資料照）

應該檢討銀行法 裁撤ATM事先報准制度

面對ATM密度全球第一或許主管機關為普惠金融政策，不希望銀行撤除ATM，甚至有輿論主張視同對民眾服務，要求銀行應不計成本在指定地點設置或不應遷移裁撤。

陳冲建議，因應全球金融科技的發展變化，應給予銀行更寬廣的業務自主權，主管機關應適時檢視或檢討銀行法第57條ATM的設置、遷移或裁撤皆要求事先報准的監理目標，審酌事前許可制是否調整。

同時考慮傳統銀行網路銀行、行動銀行與實體分行的虛實發展、推動開放銀行或純網銀的開放，主管機關甚至也可併同檢討銀行法第57條國內分行的設置、遷移或裁撤要求事先報准的監理政策。