「貧女拿空碗等剩飯」真相大逆轉！女童父：她不是孤兒，我努力給她好生活

▲女童拿著空碗，站在教室外窺看學生們吃飯的照片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／Venkat Reddy R）

實習記者施怡妏／綜合報導

一張女童拿著空碗在教室外探頭窺看學生吃飯的照片在網路瘋傳，在透過新聞媒體以「Aakali Choopu」為題，指女童是一名難忍飢餓的孤兒，更讓這名女童迅速爆紅。英國廣播公司日前即採訪女童家人與學校，試圖揭開照片背後的真正故事。

據BBC報導，住在印度南部城市海德拉巴（Hyderabad）貧民窟的5歲女孩迪亞（Divya），父母是靠著拾荒及當清掃工維生。當地一家媒體在本月7日刊登了迪亞拿著飯碗望著教室的照片，並以「飢餓的神情」為標，讓迪亞在當地爆紅。MV基金會召集人Venkat Reddy看到照片後也主動聯繫學校，隔天迪亞就被校方獲准入學就讀。

英國廣播公司17日訪問迪亞家人，他的父親拉克什曼（M Lakshman）表示，自己的女兒被外界解讀成「飢餓的孤兒」感到很悲傷，「迪亞不是孤兒，她有爸爸媽媽，而且為了給她們好的生活，我們很努力的在工作。」迪亞有兩個姐姐都在就學中，還有一個哥哥正在申請讀大學，平常都會幫助父親一起回收垃圾。

迪亞因為年紀不滿6歲，還不能進入學校讀書，當地的公立學校在中午時間，都會發放免費的午餐給附近的兒童。父親解釋，「迪亞沒有每天都去，那天剛好去了，就被人拍了照」。學校老師也證實，通常剩餘的營養午餐，學校會發給附近的兒童。

迪亞的父親說，因為他自己從小就沒有雙親，「絕對不會讓我的小孩跟我一樣，所以我堅持要讓他們都受教育。」拉克什曼除了要養自己小孩，還要養兄弟的5個小孩，因為兄弟和妻子很早就過世，每個月靠著回收垃圾約能賺139美元（約4,200元台幣），用來支付食物和衣服維持家計，「不想看著他們變成孤兒」。

由於當地沒有公營的托育中心，很多還沒到就學年齡的孩子沒地方去，常常會在學校附近閒晃。新聞發燒之後，校方決定讓迪亞提早入學，並提供制服和書包。迪亞的父親表示，「此事件被報導之後，現在所有和迪亞一樣年齡的孩童，都可以登記提早入學，這讓我很高興。」