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索羅門省長證實「370萬賄賂棄台」　澳媒：中方用鉅額買下控制權

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▲中國大陸與索羅門群島建交,中索建交。（圖／路透社）

▲中索今年建交。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

澳洲媒體報導，在南太平洋島嶼背後，中國的影響力正在增長，越來越多國家被說服改變立場；其中，與台灣斷交的索羅門群島就是一個例子，有省長向節目證實，有人開價100萬索羅門群島元（約台幣370萬元），要求他支持與中國結盟的決定。

澳洲九號電視台節目《60分鐘》（60 Minutes）調查可見，中國試圖利用大量錢財，買下萬那杜（Vanuatu）、吉里巴斯（Kiribati）與索羅門群島（Solomon Islands）的控制權。位於太平洋的索羅門與吉里巴斯今年轉向中國，事實上，中國一直要求，與其有外交關係的國家都不能承認台灣。

索羅門最大小島馬萊塔（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）證實，有一方以100萬索羅門群島元當成籌碼，要他接受與中國建交。他認為，政府內部有許多腐敗的高層政客，一定還有其他人收賄。

美國海軍太平洋艦隊前情報局長凡內爾（Jim Fanell）表示，中國在該地區的利益，可能會影響澳洲，「他們對這個地域抱持興趣，因為它基本上是美國、澳洲、紐西蘭之間的重要航線或是咽喉點（choke point）。」

凡內爾認為，中國已把艦隊派往世界各地，打破原本人們的想像，「他們相信應該是這個新全球秩序的合法領袖。英國的世紀，美國的世紀，現在我們要迎接中國的世紀。那是他們的願景。」

節目還提到，中國使用另一個戰略，讓與北京有著密切關係的公司試著在索羅門圖拉吉島（Tulagi）簽署75年的契約，悄悄在南太平洋擴大影響力。協議內容允許中方在當地能獲得港口的使用權，其他領域還包括石油、天然氣、漁業、林業與旅遊產業等；不過，文件曝光後被裁定為非法，租約也未獲得批准。

然而，中索還是達成一項協議，允許中國企業重新開發索國的金嶺金礦（Gold Ridge Mine），合約期限持續到2034年3月。

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