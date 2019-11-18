康霈膠囊獨家授權中國大陸藥企　授權金逾4000萬美元創新高

▲康霈生技凌玉芳執行長（右）與斯邁康鍾琭璣副總裁（左）共同簽署產品獨家銷售代理與全面合作戰略協議。（圖／康霈生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

康霈生技今（18）宣布，攜手中國上海斯邁康生物科技全面合作，並授權旗下速靈美身膠囊在中國大陸地區獨家銷售權，未來更將申請中國減肥保健食品的藍帽字認證，授權金逾4000萬美元，創台灣獲得健康食品認證的產品授權中國藥企金額最高的案例。

康霈專注于肥胖新藥領域研發，近年獲得許多重大進展，以開發新藥的流程與GMP的生產品質管控來開發降低體脂肪的健康食品，大幅地提高產品功效與安全性，更是台灣目前唯一將一顆即可達到不易形成體脂肪功效的健康食品，也是吸引斯邁康快速授權簽約的關鍵因素。

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康霈表示，這次合作案將結合雙方的資源，除了一般通路與跨境電商，更將深入拓展中國大陸的藥房以及醫院，提高產品的銷售，也是斯邁康首次合作的台灣藥廠，未來康霈開發完成的健康食品將陸續獲得認證，也將吸引台灣的各家健康食品通路商的注目來爭取與康霈合作。

康霈生技執行長淩玉芳表示，這次簽約斯邁康除了將獲得合作項目在中國大陸五年獨家銷售權外，未來雙方將申請中國大陸的減肥保健食品藍帽子認證，即可全面進入醫院及藥局，增加產品的銷售。

淩玉芳表示，斯邁康與康霈也達成協定，未來將繼續合作由康霈所開發的一系列保健食品專案，並在中國大陸以同一模式取得認證並銷售，搶攻中國大陸超過3000億人民幣的保健食品市場大餅，也是台灣健康食品小綠人認證授權海外市場與中國大陸市場的成功案例。

康霈生技是專注於醫美和肥胖領域新藥開發公司，目前已有兩個新藥在臨床二期階段，局部溶脂針新藥CBL-514已在澳洲完成臨床一期試驗並已進入二期，是全球首創以促進脂肪細胞凋亡來減少局部皮下脂肪的非手術溶脂新藥，臨床一期結果顯示CBL-514注射後無明顯副作用。

康霈生技強調，CBL-514安全性遠優於抽脂手術或市場上非手術溶脂的競爭產品，並已完成數十項動物試驗，而口服減肥新藥CBW-511在台灣已完成臨床二期試驗，結果顯示藥品安全性極性，無一般減肥藥常見的明顯副作用，目前二項新藥皆與多家國際藥廠洽談合作與授權中。

康霈生技進一步指出，根據香港貿發局經貿研究（HKTDC RESEARCH），2018年中國大陸保健食品市場達2898億人民幣，占全球保健食品市場達11.6%，是全球保健食品第二大市場，未來成長空間可觀。

斯邁康則提供多元化的一站式解決方案，是在中國大陸專精海外藥品代理的大型藥廠通路，本身在中國大陸的銷售網路超過300個城市、9000家醫院及3000家的藥房通路，並長年與跨國企業合作，像是羅氏、MSD、百靈佳、第一三共、UCB等大藥廠。