日盛證券APP推新功能「財報模範生」　一鍵比較企業財報

▲ 日盛證券APP新功能「財報模範生」。（圖／日盛證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

想要投資獲利，企業財報絕對是一個重要指標。當投資人面臨眾多公司，在不同產業、不同規模，眾多數據中，許多投資人可能會不知道要怎麼選擇投資標的。

為解決投資人煩惱，日盛證券「財報模範生」能協助投資人選擇買進標的，並於今年10月底在「日盛 Online」APP上線。「財報模範生」將文字改為評分化、化繁為簡，在眾多財報數據中，由日盛投顧專業團隊挑出其中最重要的「六大指標」，包含營益率、殖利率、成長率、EPS、每股營收與ROE，用雷達圖的方式呈現，利用大數據分析，並且透過精密的運算與加權綜合評分，按下一個鍵就可得到財報分數，依照各項財報分數高低進行排名，以「分數」的方式提供投資人參考。

請繼續往下閱讀...

隨著第三季季報的公佈，投資人除了可透過「日盛Online」財報模範生功能找出財報分數高的優質個股，還可以在該畫面中同時查詢「營益率」，從中可以了解該檔股票近三年每季營益率，比較出每季以及每年增減變動百分比的差異。

日盛證券總經理黃進明表示，想要投資獲利，企業財報絕對是一個重要指標。當投資人面臨眾多公司，不同產業、不同規模，在眾多數據中不知道要怎麼選擇投資標的時候，只要至「日盛 Online」財報模範生查詢分數，就可以輕鬆比較投資標的好壞，不用花時間上網到處查詢資料，省去整理財報資訊的麻煩。

為了協助投資人能夠更清楚認識「日盛Online」APP財報模範生的功能，日盛證券目前也在全台各分公司舉辦推廣智能平台免費教學講座，另可參考日盛證券官網或洽日盛證券全台各分公司。