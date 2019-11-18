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大同如何為華映代墊近億元員工薪資？　金管會主委顧立雄分析3關鍵

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▲▼華映員工追討欠薪行動。（圖／記者湯興漢攝）

▲華映員工上周走上街頭追討工資，金管會對此提出3項解套措施。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

大同旗下子公司華映去年底爆發財務危機，積欠1,900名員工近億元的工資，期盼大同公司出面解決，不過擔憂會有適法性的問題。金管會顧立雄今（18）日對此指出，大同與華映期盼能盡快提出一個協調的方案，至於適法性的問題，他則提出3項解套措施。

立委黃國昌在財委會質詢時表示，上周華映勞工抗議拿不到工資，大同公司則以「同情」員工處境來回應，根本是「鱷魚的眼淚」。勞動部出面要求大同應善盡企業社會責任，為華映籌措資金或借貸等方式，盡速提出償還員工債權計畫，詢問金管會是否贊成勞動部的看法？

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金管會主委顧立雄對此指出，對於勞動部的想法，不會有其他意見，且會尊重勞動部的意見。

黃國昌又問，大同公司提出代墊工資有適法性的疑慮，是否會違反金管會相關規範？

顧立雄表示，這部分涉及公司法第15條，以及公開發行公司資金貸與及背書保證處理原則，勞動部有來函詢問金管會，也已提供意見給勞動部，對於短期融通資金，貸與他人的合理性、必要性，同時也要對大同股東影響的評估。

至於是否有解決空間？顧立雄則說，首先是華映破產，涉及到短期融資若為1年以下的話，則符合相關規定，因此資金貸與合約可約定在1年之內，就要看是否能在一年內償還。

再者是華映貸款給銀行部分，銀行抵押權大於積欠銀行欠款，當大同貸款給華映時，這部分可設定抵押權，但涉及大同股東的權益，因此要研商看看。第三是程序上問題，華映進入破產程序，是否能在1年內償還，大同須對大同股東權益的影響，且須由大同董事會決議，希望大同與華映能盡快提出一個協調的方案。

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