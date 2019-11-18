亂吃女閨密的醋！　她以為男友背叛好挫折...抓狂咬「命根」報復

▲女子懷疑男友外遇，竟然狠咬對方生殖器。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子因為亂吃閨密的醋，懷疑對方和自己男友有一腿，便突然對男友大發雷霆，不但持刀猛砍攻擊，甚至張口狠咬生殖器，最後因加重攻擊罪被捕。受害人則坦承，他以前也曾被女友莫名攻擊過，但他當時沒有採取任何行動，沒想到對方竟然做出更激進的行為。

居住在邁阿密的33歲女子戈麥斯(Esperanza Gomez)，13日晚間凌晨和男友一同在家飲酒狂歡時，她的一名女性好友突然拜訪並且小酌，但沒有停留多久便離開，結果朋友離開後她突然變得很生氣，一直指責男友想和朋友上床。

警方表示，戈麥斯情緒變得很激動，一直大吼大叫並抓住男友，後來突然拿刀刺人，男友慘遭攻擊時只能一直緊告戈麥斯不要再動手，但無法阻止最後只好報警。戈麥斯被捕時則坦承，她因為擺脫不了被外遇的挫折感，所以咬了男友的生殖器，目前被暫時關押監獄中，保釋金為美元6500元（約台幣19萬元）。

Florida Woman Esperanza Gomez Allegedly Bit Boyfriend’s Penis ‘Out of Frustration’ https://t.co/L4r3ZaD8Ia pic.twitter.com/mKWr1lEd4N — Law & Crime (@lawcrimenews) November 16, 2019

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