　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

yes123：33%民眾曾因公沒投票　大選結果影響2成職場計畫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼yes123人力銀行公布職場瘋政治與選舉商機調查。（圖／記者余弦妙攝）

▲yes123人力銀行公布職場瘋政治與選舉商機調查。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

總統與立委選戰正式起跑了，上班族的「政治參與度」又有多高？是否曾因關心選情影響工作？對此yes123求職網，特地進行「職場瘋政治與選舉商機調查」，結果在今(18)日公布調查結果，有33%曾因公沒投票，另外有2成民眾表示明年大選結果將會影響自己的職場計畫。

根據yes123求職網調查發現，回顧整個職涯，由於忙於公事(公務)、工作，有32.8%的上班族透露，曾經因此「無法或忘記」去投票。不過若以「企業角度」來看，也有高達61.4%的公司表示，願意實施「提前返鄉投票假」。

請繼續往下閱讀...

yes123求職網表示，對於2020年1月11日的總統與立委選舉，詢問目前投票意願，合計有66.3%表示「確定會去」：其中35.5%「不屬於返鄉投票」，30.8%「屬於返鄉投票」。代表仍有33.7%的勞工朋友，現階段屬於「尚未確定投票與否或傾向不會去」。

甚至還有兩成(19.6%)的人坦言，明年元月份的「大選結果」出爐後，其實「會影響」自己的「職場計畫」。相較下，在總統與立委選舉之後，也有12.3%企業指出，「大選結果」會影響公司全年的招募規劃；以及一成四(14%)表示，也會影響到投資規劃。

此外，在可複選狀況下，若能向總統或立委候選人當面反映，勞工對目前職場環境「最不滿意」的地方，主要依序為：「薪資水準」(71.8%)、「工時長短」(39.3%)、「休假制度」(34.3%)，以及「工作機會多寡」(29.3%)、「退休金制度」(28.4%)。其他期盼補強的勞動政見面向，又還有：「找到一份工作的速度」(26.7%)、「學以致用的程度」(23.5%)、「職業訓練」(22.9%)，以及「工作安全」(22.6%)、「勞工保險」(18.8%)。

除此之外，yes123求職網說，這些熱衷「大選話題」的上班族，也有28.7%透露，曾因「政治事件」看法不同，與同事、上司爭執過；以及仍有三成(30.1%)表示，曾經為了特定候選人，向辦公室同仁拉票過。對於上班時間「談論政治議題」這件事，合計共一成五(14.9%)的公司指出，「完全不可以談論」，又分成了：10.5%屬於「沒有明文規定」，4.4%屬於「有明文規定」。代表其餘85.1%的公司，屬於「沒有特別限制，不影響工作進度、企業形象即可」。
 

ET快訊
捲入貴婦團炒房　高市觀光局主秘高美蘭：即日起將請長假
正妹女大生口鼻遭灌瓦斯慘死！「冤魂每晚搖床」他崩潰帶警挖屍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

立委質疑央行匯率政策阻升不阻貶　嚴宗大：不論升貶只要波動過大都會出手

yes123：33%民眾曾因公沒投票　大選結果影響2成職場計畫

夜市券消費王出爐！經部：上路二個月催人潮　回收逾百萬張

避免境外資金回台致匯率劇烈波動　央行4項管理措施即時掌握進出資料

台商資金回來成效不彰？　財長：還有9個月可以觀察

防堵境外匯回資金炒股、炒房　金管會祭出3大措施備戰

新台幣開盤貶值0.2分　以30.54元兌1美元開出

道瓊大漲222點再刷歷史新高　台股今開盤上漲18點

美股再飆新高　台指期開盤上揚1點後拉回

LINE同意與Yahoo日本合併　將除牌下市

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

我心已寒！老爸裝暈測孩子反應 女兒「轉身先啃冰棒」再用爆打伺候

瑞典女婿為阿嬤學台灣正港語言「食飽無、哪一國人」難不倒他！

林志玲手拿捧花甜挽AKIRA　直呼康永哥和S「可以安心了!」

林志玲婚禮哥哥來了！　洪偉民也現身「破除生氣謠言」

小S悄悄登場「讓林志玲當最美」　捐10萬到志玲姐姐慈善基金會

立委質疑央行匯率政策阻升不阻貶　嚴宗大：不論升貶只要波動過大都會出手

yes123：33%民眾曾因公沒投票　大選結果影響2成職場計畫

夜市券消費王出爐！經部：上路二個月催人潮　回收逾百萬張

避免境外資金回台致匯率劇烈波動　央行4項管理措施即時掌握進出資料

台商資金回來成效不彰？　財長：還有9個月可以觀察

防堵境外匯回資金炒股、炒房　金管會祭出3大措施備戰

新台幣開盤貶值0.2分　以30.54元兌1美元開出

道瓊大漲222點再刷歷史新高　台股今開盤上漲18點

美股再飆新高　台指期開盤上揚1點後拉回

LINE同意與Yahoo日本合併　將除牌下市

劉樂妍「嫁中國人回台生孩子」　公開「私處理由」網友看傻

沒公司靠…韓女團自費錄10th專輯「收益還全捐出去」　親手做周邊連開5hrs見面會

理工大學衝突升級！示威者「開車衝撞」突襲　港警：不排除實彈還擊

「睡再久」一樣沒精神！睡眠呼吸中止症狂打呼...害枕邊人失眠

范少勳忙拍戲…愛貓意外過世　看完《通靈2》嘆：想和牠好好道別

立委質疑央行匯率政策阻升不阻貶　嚴宗大：不論升貶只要波動過大都會出手

郭新政登記參選搶頭香破局　想跟黃昭順握手遭嗆「不屑」

求復合被拒！他惱羞「絲襪綑綁+衣服塞嘴」硬來　前女友崩潰：每天都像活死人

港警小腿中箭…防暴警首次舉起「最後武器」AR-15戒備：已配上實彈！

《紐時》：習近平不懂香港反抗原因　「任何異議都是政治陰謀」

財經熱門新聞

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

LINE同意與Yahoo日本合併　將除牌下市

退休靠自己！　三大分散風險原則加上及早準備不害怕

一切靠自己！單身族必學3大理財術

挑戰英特爾、AMD　前蘋果高管三人組創立新晶片公司

全球大吹降息風　外銀點名看好6潛力族群

夜市券消費王出爐！經部：上路二個月催人潮　回收逾百萬張

德國擬禁止Apple Pay壟斷NFC　蘋果：開放恐危及用戶資安

老謝看Sony屹立73年秘訣　快速因應多變

不動產傳子女　繼承扣除額較多

台商資金匯回　觀察期還有9個月

陳年欠稅大戶追不回　累積欠稅額近1500億

台灣中油澳洲普陸氣田自產液化天然氣抵台

美股再飆新高　台指期開盤上揚1點後拉回

更多熱門

相關新聞

鄭文燦呼籲　贏得選舉就是幫助香港

鄭文燦呼籲　贏得選舉就是幫助香港

「客家團結一條心、全力支持鄭宏輝！」民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝，17日在「開臺金山寺」成立「蔡英文、鄭宏輝客家後援會」大造勢，包括前台灣省主席林光華、桃園市長鄭文燦都牽起鄭宏輝的手，全力呼籲支持者票投「會贏的人」，一起守護台灣民主、延續新竹市建設，莫讓國民黨漁翁得利！

聯合報民調：蔡賴45％領先韓、宋

聯合報民調：蔡賴45％領先韓、宋

沒有「氣氣氣氣」鋼鐵粉...蔡英文北高造勢場　正妹年輕人擠爆會場

沒有「氣氣氣氣」鋼鐵粉...蔡英文北高造勢場　正妹年輕人擠爆會場

謝龍介擬退不分區　吳敦義回應了

謝龍介擬退不分區　吳敦義回應了

賴清德輔選　為「桃園周杰倫」站台

賴清德輔選　為「桃園周杰倫」站台

關鍵字：

選舉2020大選總統立委

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

河裡有破布在漂？原來是這隻在游泳

影／小S轉身勾脖AKIRA...大膽問「私密問題」

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

林志玲「夢幻禮服」登場根本公主！AKIRA 下一秒動作Q炸

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

人妻偷藏保險套　夫一愣驚覺綠光罩頂

20歲女嘴飄死魚味…醫驚見「屍味臭塊」卡喉嚨

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

更多

最夯影音

更多
阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強
六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面