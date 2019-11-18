yes123：33%民眾曾因公沒投票　大選結果影響2成職場計畫

▲yes123人力銀行公布職場瘋政治與選舉商機調查。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

總統與立委選戰正式起跑了，上班族的「政治參與度」又有多高？是否曾因關心選情影響工作？對此yes123求職網，特地進行「職場瘋政治與選舉商機調查」，結果在今(18)日公布調查結果，有33%曾因公沒投票，另外有2成民眾表示明年大選結果將會影響自己的職場計畫。

根據yes123求職網調查發現，回顧整個職涯，由於忙於公事(公務)、工作，有32.8%的上班族透露，曾經因此「無法或忘記」去投票。不過若以「企業角度」來看，也有高達61.4%的公司表示，願意實施「提前返鄉投票假」。

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yes123求職網表示，對於2020年1月11日的總統與立委選舉，詢問目前投票意願，合計有66.3%表示「確定會去」：其中35.5%「不屬於返鄉投票」，30.8%「屬於返鄉投票」。代表仍有33.7%的勞工朋友，現階段屬於「尚未確定投票與否或傾向不會去」。

甚至還有兩成(19.6%)的人坦言，明年元月份的「大選結果」出爐後，其實「會影響」自己的「職場計畫」。相較下，在總統與立委選舉之後，也有12.3%企業指出，「大選結果」會影響公司全年的招募規劃；以及一成四(14%)表示，也會影響到投資規劃。

此外，在可複選狀況下，若能向總統或立委候選人當面反映，勞工對目前職場環境「最不滿意」的地方，主要依序為：「薪資水準」(71.8%)、「工時長短」(39.3%)、「休假制度」(34.3%)，以及「工作機會多寡」(29.3%)、「退休金制度」(28.4%)。其他期盼補強的勞動政見面向，又還有：「找到一份工作的速度」(26.7%)、「學以致用的程度」(23.5%)、「職業訓練」(22.9%)，以及「工作安全」(22.6%)、「勞工保險」(18.8%)。

除此之外，yes123求職網說，這些熱衷「大選話題」的上班族，也有28.7%透露，曾因「政治事件」看法不同，與同事、上司爭執過；以及仍有三成(30.1%)表示，曾經為了特定候選人，向辦公室同仁拉票過。對於上班時間「談論政治議題」這件事，合計共一成五(14.9%)的公司指出，「完全不可以談論」，又分成了：10.5%屬於「沒有明文規定」，4.4%屬於「有明文規定」。代表其餘85.1%的公司，屬於「沒有特別限制，不影響工作進度、企業形象即可」。

