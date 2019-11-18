惠普拒絕全錄兆元收購案　擬反併購

▲惠普（HP）週日表示，已拒絕影印機製造商全錄公司（Xerox Corp.）提出的收購案。（圖／AFP）

記者謝仁傑／綜合報導

惠普（HP）週日表示，已拒絕影印機製造商全錄（Xerox Corp.）提出的收購案，不但如此，惠普甚至打算反向併購全錄。惠普在拒絕了全錄以335億美元（約新台幣1兆200億元）的現金加股票的收購要約之後，對全錄表示願意以低價收購。

根據路透報導，全錄（Xerox）在與合資夥伴富士膠片控股公司（Fujifilm Holdings Corp）解決了一項涉及數十億美元債務的糾紛後，於11月5日向惠普提出了要約。

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惠普在週日聲明中，針對全錄回應：「董事會一致認為，報價嚴重低估了惠普，且不符合惠普股東的最佳利益。」

不過有趣的是，惠普仍表示對兩家公司合併採取開放態度。惠普與全錄過去幾年來都一直有在討論合併的可能性，若要做盡責調查，應該很快就能完成，最後由惠普反向買下全錄也是有可能的。

惠普強調，看好兩家之間的潛在交易，並已準備投入所有必要的資源，對全錄進行收購做好準備。

▲全錄主要生產大型印表機，自2018年6月以來收入逐漸下降。（圖／路透社）

此舉給全錄（Xerox）施加壓力，全錄週日並未立即對此回應。然而許多分析師表示，兩家公司合併是有好處的，以便更順利地應對停滯的印刷市場。

全錄主要生產大型印表機，而惠普則主攻攻較小機型及耗材的市場，兩者合併是一種不錯的戰略選擇。兩家所產生的綜效大概約20億美元，還會產生更大的市場競爭力。但也因它們所提供的產品和定價模式不同，整合過程可能會遭受到一些挑戰。

由於惠普影印機業務部門第三季營收年減5％，讓惠普一直為此掙扎。惠普日前宣布從現在到2022財年年底要裁員9000人（約佔現有員工總數的16％），將為惠普省下超過10億美元的人事成本。

儘管全錄股價在CEO維森丁（John Visentin）領導下，股價振作不少；但惠普週日表示，全錄單月營收自2018年6月的102億美元一路下降至今年9月的92億美元，對全錄成長性而言，會掀起很大的問題（raises significant questions）。

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