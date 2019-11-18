學生製汽油彈、練射箭「築牆自保」　紐時：校園聖地成戰場

▲校園成為示威者與港警間的新戰場。（圖／路透）

記者丁維瑀／編譯

香港中文大學12日爆發大規模衝突，香港理工大學如今又成為示威者與港警間的新戰場。《紐約時報》採訪多名學者，他們為了抵禦警方並自保，自製越來越複雜的武器；有參與示威的畢業生氣憤表示，「他們在侮辱學校的制度，這是我們學習的聖地，不是讓他們破壞的地點。」

《紐時》指出，回到12日，香港中文大學才遭到防暴警察施放催淚瓦斯與刺激性液體；本該是學習的避風港，突然變得更像一處戰場。如今，大學生被迫以更激進的方式保護自己，像是準備汽油彈、建造磚牆當成路障等行為。

23歲的畢業生Anna Foy認為，港警在破壞學習的聖地，「過去我只是用PS處理海報，在冷氣中抗議，但現在我已成為來到前線的人。」為了促使政府回應要求，包括對警察究責，示威群眾近來癱瘓城市的交通，然而隨著警察持續鎮壓，學生們發現自己陷入以前無法想像的情景。

▲示威群眾在理工大學設置臨時路障。（圖／路透）

香港理工大學19歲學生Jacqueline Kwok說，「我沒想到會在這用我的雙手混合化學物質，但我是來此地學習的。」空氣中瀰漫刺鼻的化學氣味，周邊放置著塑膠漏斗、捲好的毛巾與玻璃瓶，另一名示威者正測試剛製成的汽油彈，他把武器丟進排完水的泳池中，瞬間閃起火焰。

其他學生表示，他們打算製造盡量減少對身體傷害的煙霧彈，這種氣味能阻止警方行動。17歲的高中生Ken Chan平時喜愛射箭運動，同樣來到現場備戰，「我知道這真的很極端與危險，如果我能保護理工大學的人、保護香港人，我將考慮把射箭當成最後手段。」

▲一名示威者拿著汽油彈。（圖／路透）

由於擔心警方再次進入校園，包括校友在內的支持群眾湧入校內，留下一袋又一袋的食物與物資。理大畢業生、30歲的社工Karen Chan說，「我們非常擔心學生，想回來看看他們。」

校園內部的餐廳擺放著防毒面罩、瓶裝水、護目鏡與紙巾，都分門別類排列好。來到廚房，志工用白米、罐頭肉與麵條烹飪簡單的飯菜。

17歲的Ryan Fa表示，在較安靜的時刻會開始替示威者做雞蛋三明治，這樣他們就可以吃到美味的食物，而不只是麵。香港中文大學的學生Coco Wong感嘆，「當我們的地盤被侵略時，我們只能衝到前線反擊。」

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