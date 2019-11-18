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「感恩節發錢安撫農民」川普誇口來自中國關稅　實情是補助金

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普的支持者中有許多農民。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）17日透過推特寫道，在感恩節前，要向農民發放一筆現金，這些錢財來自中國所負擔的關稅。不過《路透社》報導，這些費用其實出於美政府農業補助金的一部分。

川普在推特表示，就在感恩節前夕，偉大的美國農民將獲得另一輪現金，這筆資源來自中國支付的關稅，「小型農場與農民將是最大的受益者。同時，正如你們留意到的，中國又開始大量採買（農產品）。日本的協議也完成。好好享受！」

為了補償貿易戰中損失的農民，美國農業部5月宣布，將分成3階段來發放160億美元的補助金額。美國農業部15日表示，本周開始將向農民提供第2輪的2019年貿易援助款項。

川普去年對中國商品徵收關稅後，中方也回擊，對包括大豆、豬肉等的美農產品收稅。由於不少農民「挺川」，他們受到打擊，等同影響川普2020尋求連任總統的選情。目前，美中試圖就貿易協議第一階段達成共識，但前景仍未完全光明。

►12月中就要再加關稅！白宮：不排除由部長級「直接簽署部分協議」

 
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