「感恩節發錢安撫農民」川普誇口來自中國關稅　實情是補助金

▲美國總統川普的支持者中有許多農民。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）17日透過推特寫道，在感恩節前，要向農民發放一筆現金，這些錢財來自中國所負擔的關稅。不過《路透社》報導，這些費用其實出於美政府農業補助金的一部分。

川普在推特表示，就在感恩節前夕，偉大的美國農民將獲得另一輪現金，這筆資源來自中國支付的關稅，「小型農場與農民將是最大的受益者。同時，正如你們留意到的，中國又開始大量採買（農產品）。日本的協議也完成。好好享受！」

Our great Farmers will recieve another major round of “cash,” compliments of China Tariffs, prior to Thanksgiving. The smaller farms and farmers will be big beneficiaries. In the meantime, and as you may have noticed, China is starting to buy big again. Japan deal DONE. Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

為了補償貿易戰中損失的農民，美國農業部5月宣布，將分成3階段來發放160億美元的補助金額。美國農業部15日表示，本周開始將向農民提供第2輪的2019年貿易援助款項。

川普去年對中國商品徵收關稅後，中方也回擊，對包括大豆、豬肉等的美農產品收稅。由於不少農民「挺川」，他們受到打擊，等同影響川普2020尋求連任總統的選情。目前，美中試圖就貿易協議第一階段達成共識，但前景仍未完全光明。

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