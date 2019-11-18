加油站驚魂！跟蹤癖大叔隔窗詭盯21歲嫩妹　半夜摸進她家「床邊獻吻」

▲艾森姆喜歡年輕嫩妹，但喜歡的方式不對。（圖／翻攝自臉書「Ian Essom」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國北安普頓41男子艾森姆（Ian Essom）特別喜愛年紀小他一半的「嫩妹」，除了在加油站死盯著21歲女子工作外，又半夜摸進另一名年輕女子的家，趁對方熟睡的時候偷偷獻吻。法官最終判他8年有期徒刑，並且強制登錄上性犯罪者名冊（Sex Offenders Register）。

根據英國《每日郵報》報導，2018年8月，艾森姆多次在加油站跟蹤一名21歲女性，還隔著玻璃以眼神牢牢釘住對方，讓女子感到毛骨悚然，按下櫃台底下的警鈴報警。

偵查佐羅許（Terry Rush）表示，該名女子後來因為太害怕了，只好辭去加油站的工作，把自己關在家中，「她變得時時提心吊膽，一直很怕他又會不知道什麼時候從哪裡冒出來。」法官在當年8月23日對艾森姆發出2年限制令，並判處他12週徒刑，緩刑1年，必須罰款2500英鎊（約新台幣98,200元）。

▲21歲受害女子回憶艾森姆變態行徑，他可以站在窗外盯著她看很久。（圖／Pixabay）

儘管如此，艾森姆忍不過3個月，又在2018年11月18日犯下更嚴重詭異的事；艾森姆在深夜闖入另外一名20多歲年輕女子的家中，當時女子已經躺在床上熟睡，他便上前親吻對方。女子驚醒後試圖反抗，卻被艾森姆壓制住，直到他逃離家裡才結束驚魂。

艾森姆再次站上法庭被告席，在陪審團一致同意下，由艾爾斯伯里皇家法院（Aylesbury Crown Court）法官，判處8年有期徒刑確定。負責該案的警官麥可修（Kim McHugh）表示，受害者在案發後相當積極配合警方辦案，才有辦法讓艾森姆罪證確鑿，最後被送進大牢，「泰馬斯谷（Thames Valley）警方絕不容忍類似行為，我們會馬不停蹄進行全面調查，把性犯罪者抓起來。」麥可修同時也呼籲其他遭遇類似情況的受害者，要勇敢站出來。