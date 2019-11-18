避免境外資金回台致匯率劇烈波動　央行4項管理措施即時掌握進出資料

▲ 央行副總裁嚴宗大。（資料照／記者季相儒攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行副總裁嚴宗大今（18）日赴立法院財政委員會針對境外資金回台專法進行專案報告並列席備詢，央行表示，由於國內外匯市場交易量規模較小，短期資金大量進出勢必對新臺幣匯率造成衝擊，央行亦採取管理措施以即時掌握相關資金進出資料。

嚴宗大表示，為利央行掌握相關資金進出資料，財政部及經濟部已分別在授權子法規中，明定核復申請人時，應副知央行。

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此外，為瞭解適用專法匯回之境外資金及其運用方式，銀行辦理相關交易資料之申報，需註記交易性質，並依個人或營利事業之資金管理運用方式（包括實質投資、自由運用及金融投資）增列細分類，以利統計及查核。

另一方面，央行亦協調分批結匯，如遇結匯金額較大的案件，承做銀行會協調分批結售，減緩對外匯市場的衝擊。

嚴宗大指出，依目前已收到的外匯指定銀行申報資料，自外匯存款專戶提取之用途，包括取得經濟部許可函用於實質投資者及自由運用者，其餘多尚以原幣保留。

嚴宗大表示，我國外匯資金進出管理已相當自由，除商品及服務貿易之外匯資金進出完全自由外，金融帳亦已開放，直接投資及證券投資之資金進出亦相當自由。僅對短期資金移動訂有個人及公司每年累積結匯金額5百萬美元及5千萬美元之規定。國人及企業海外資金匯入款，可逕洽銀行業辦理，再依「外匯收支或交易申報辦法」，經由銀行業辦理結匯申報。

央行表示，將持續關注未來核准匯入及提取結匯運用之金額，若因資金大量匯入，導致匯率過度波動與失序變動，央行將本於職責維持市場秩序。