港警「不排除實彈還擊」！民陣憂學生流血收場　美眾議員籲：全世界都在看

記者林瑩真／綜合外電報導

香港警方封鎖理工大學，持續與香港示威者對峙，更警告「不排除實彈還擊」。美眾議員則在推特呼籲中國及香港政府應緩和局勢，「全世界都在看」。

對於港警警告將實彈還擊，民間人權陣線（民陣）在臉書表示，擔心隨著形勢及武力升級，年輕學子會以流血收場，因此緊急呼籲香港政府及警隊，應立刻停止升級活動，不要再採取致命武力對付示威者，同時期盼國際社會響應，讓港府克制並撤走包圍理大的防暴警察。

對此，民主黨眾議員麥考文（Jim McGovern）作為美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席，17日於推特發文呼籲，中國政府及香港政府必須立刻緩和局勢，尤其在理大保持克制，更多的暴力、流血都只會讓事態惡化，同時警告「全世界都在看」。

The Chinese and #HongKong governments must immediately deescalate the situation and exercise restraint at #PolyU. More violence & bloodshed will only make things worse.



The world is watching. #StandWithHongKong #DemocracyForHK — Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) November 17, 2019

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