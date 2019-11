港警「不排除實彈還擊」！民陣憂學生流血收場　美眾議員籲：全世界都在看

記者林瑩真/綜合外電報導

香港警方封鎖理工大學,持續與香港示威者對峙,更警告「不排除實彈還擊」。美眾議員則在推特呼籲中國及香港政府應緩和局勢,「全世界都在看」。

對於港警警告將實彈還擊,民間人權陣線(民陣)在臉書表示,擔心隨著形勢及武力升級,年輕學子會以流血收場,因此緊急呼籲香港政府及警隊,應立刻停止升級活動,不要再採取致命武力對付示威者,同時期盼國際社會響應,讓港府克制並撤走包圍理大的防暴警察。

對此,民主黨眾議員麥考文(Jim McGovern)作為美國國會及行政當局中國委員會(CECC)主席,17日於推特發文呼籲,中國政府及香港政府必須立刻緩和局勢,尤其在理大保持克制,更多的暴力、流血都只會讓事態惡化,同時警告「全世界都在看」。

The Chinese and #HongKong governments must immediately deescalate the situation and exercise restraint at #PolyU. More violence & bloodshed will only make things worse.



The world is watching. #StandWithHongKong #DemocracyForHK