台商資金回來成效不彰？　財長：還有9個月可以觀察

▲財政部長蘇建榮 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

吸引廠商回台投資，政府推出境外資金匯回專法，希望讓台商投入實質投資可以以較優惠的稅率匯回，自8月15日上路已經上路3個月，目前為止台商申請慧回資金為235億元。財政部長蘇建榮今（18）日表示，未來還有9個月仍可以觀察，部分廠商仍在觀察相信了解子法規後，會好一些。

政府推動《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（境外資金會回專法）並自8月15日上路，實施期間為兩年，台商可以將存放於國外的資金透過專法匯回，就可以適用首年8%、第2年10%稅率；若有實質投資，就可以減半為4%與5%。

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但是至目前（11月15日）為止，各地區國稅局已受理56件申請適用，合計申請匯回資金約235億元，占首年最低推估目標僅為17%左右，外界質疑成效不彰。

蘇建榮今日赴立法院財政委員會「海外資金回台現況及後續管理、投資標的與因應策略」進行專題報告，接受媒體採訪時表示，現在只上路3個月，至明年8月14日才會滿一年，還有9個月可以觀察，沒有成效不彰的問題。

目前廠商仍在觀察當中，蘇建榮表示，經濟部、財政部與金管會就針對相關子法規向廠商說明，相信廠商可以了解法規，（匯回情況）就會好一些。