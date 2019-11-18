友邦海地面臨「人道主義危機」370萬人缺糧　總統籲國際支援

▲海地總統摩依士（Jovenel Moïse）接受《路透社》採訪，呼籲國際支援。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

我國友邦海地（Haiti）總統摩依士（Jovenel Moïse）於15日表示，國家正面臨人道主義危機，呼籲國際提供支持，協助度過難關。據了解，反對派指控政府阻止貪汙案的調查，抵制新總理上任，3月起陷入政治僵局，百姓不滿燃料短缺、通貨膨脹，8月發動示威延燒至今。聯合國世界糧食計畫署（WFP）指出，將近370萬海地人民需要糧食協助。

摩依士15日表示，「我們正處於人道主義危機之中，我們需要國際支持才能撐過去。」他提到，10月曾向川普尋求協助，美國國際開發署（USAID）已同意提供2000噸糧食援助。

▲海地人民走上街頭抗議，要求總統摩依士（Jovenel Moïse）下台。（圖／路透）

51歲的摩依士透露，已經開始與「很多人」展開閉門會談，包括公民團體、民間組織、激進與溫和路線的反對派人士，試圖打破政治僵局，重新組織政府，「我們不想要在缺乏民主制度的情況之下治理國家，但不幸的是，我們看起來正往這個方向前進。這也是為什麼我們如今致力尋求政治協議。」他也強調，沒有意願辭職或者提前大選。

據了解，摩依士不願透露到底與誰會面，但反對派數次強調，對話的時機早已錯過，知名領袖人物米歇爾（Andre Michel）、查爾斯（Moise Jean Charles）與主教團發言人米札爾（Loudeger Mazile）都稱沒有聽聞過任何對談。

▲海地人民不滿燃料短缺，8月發起抗議延燒至今，訴求也演變成要求總統下台。（圖／路透）

海地百姓不滿燃料短缺，8月發起抗議活動，加上先前通貨膨脹、政府貪污等問題引起民怨，逐漸演變成反對摩依士的激烈運動，企業、學校被迫關閉，糧食安全（Food security）問題更加惡化。

根據聯合國世界糧食計畫署（WFP），海地目前超過1/3人口，也就是將近370萬人日常糧食需求無法獲得滿足，急需救援，空中與海上運輸行動已經就位，但仍需募集290萬美金才可以付諸行動。此外，示威者設置路障、阻礙交通，幫派趁機從事暴力與犯罪行動，也導致救援難以抵達。

▲海地3月以來陷入政治僵局，反對派要求總統下台，百姓不滿通貨膨脹、官員貪腐，國內混亂。（圖／路透）



《路透社》報導，摩依士與政府團隊涉嫌挪用委內瑞拉援助款項，3月任命新總理時面臨國會杯葛，並被指控刻意撤換積極調查貪腐案的前任總理。海地因此陷入政治僵局，10月也未如期舉行選舉，大多數議員明年1月任期結束，屆時可能連國會也停止運作。



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