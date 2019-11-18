英國前外交部長、議員籲林鄭「下令警方克制」預防流血悲劇

▲英國前外交大臣芮夫金（Malcolm Rifkind）呼籲林鄭月娥「預防屠殺」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

香港示威者與大學生和警方對峙、衝突將近2天，引發國際關注。英國前外交大臣芮夫金（Malcolm Rifkind）、前下議院議長貝爾考（John Bercow）、議員阿爾頓（Lord Alton）男爵等數名政治家聯合發表聲明，呼籲林鄭月娥下令警方面對香港理工大學（Polytechnic University）抗議時保持克制，以免演變成流血，甚至屠殺的局面。

根據《路透社》，英國前外相芮夫金提到，「香港特首有責任盡其所能地預防屠殺（Massacre），必須命令警察克制，不要在校園內使用具有殺傷力的火藥。」他指出，如果發生流血衝突，對於整個香港而言都是毀滅性災難，雙方必須停止暴力，「呼籲雙方克制，懸崖勒馬。」

▲英國前下議院議長貝爾考（John Bercow）呼籲香港特首保護人民生命安全。（圖／達志影像／美聯社）

前下議院議長貝爾考（John Bercow）於17日下午也表示，「我也加入，呼籲林鄭月娥盡其責任，保護香港公民的性命，尤其是年輕人的生命安全。」他強調，「不會寬恕一小部分的暴力示威者」，但認為香港人民有權利享有「自由、擁有尊嚴、不必恐懼、擁有基本人權」的生活，也因此「呼籲香港政府命令警方克制。」

曾任下議院議員，現為上議院議員的利物浦阿爾頓男爵（Baron Alton of Liverpool）認為，香港今（17日）晚面臨關鍵時刻，「必須避免流血，我加入呼籲香港特首林鄭月娥立即採取行動，預防悲劇發生。」他也提到，絕不容忍部分學生的暴力行為，「但同等重要的是，警察不成比例地暴力、挑釁與操作，是讓香港陷入危機的原因之一。我呼籲香港當局別讓情勢升溫，而是要緩和情況，尋求解決示威者不滿的方式，而非用武力回應。」

▲英格蘭與威爾斯綠黨黨魁貝內特（Natalie Bennett）表示，英國政府將使用一切管道，敦促林鄭月娥緩和局勢。（圖／達志影像／美聯社）

英格蘭與威爾斯綠黨（Green Party of England and Wales）黨魁貝內特（Natalie Bennett）指出，「示威者正在尋求被《中英聯合聲明》保障的民主權利與自決權……林鄭月娥的責任是讓局勢緩和，別再激化。我呼籲她這麼做，英國政府也會使用一切管道尋求這個結果。」



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