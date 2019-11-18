夜市券消費王出爐！經部：上路二個月催人潮　回收逾百萬張

▲依據經濟部統計，在全台83處合法夜市中，花蓮東大門夜市榮登全台夜市券消費王。（圖／花蓮縣政府提供）

記者林淑慧／台北報導

200元夜市抵用券哪裡用最多？依據經濟部統計，夜市券上路二個月以來已回收超過百萬張，在全台83處合法夜市中，花蓮東大門夜市回收近20萬張，榮登全台夜市券消費王，其次則是高雄市六合夜市及嘉義的文化路夜市；官員指出，夜市券目前預估已帶動1.5億元消費。

經濟部為響應擴大國旅秋冬遊補助方案，推出夜市抵用券，自9月16日起加碼發給自由行旅客補助每房200元，全台共有83處夜市、超過7000家旅宿業者參與。

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依據統計，目前全台夜市券回收前三名的夜市，分別是花蓮東大門夜市、高雄六合夜市及嘉義文化路夜市，回收張數分別為19.6萬張、9萬張及8萬張；官員說，全台累計已回收超過百萬張，換算已發出5000萬元補助款項，預估可帶動消費1.5億元。

▲經濟部中部辦公室自9月16日發放夜市抵用券，全台共有83處夜市可適用。圖為 夜市抵用券樣張。（圖／經濟部中部辦公室提供）

究竟夜市抵用券怎麼用、又有哪些該注意的事情？經濟部也透過懶人包一一為民眾解答。

領取管道

自由行旅客只要入住有參加交通部觀光局優惠活動的旅宿業者，在登錄觀光局補助系統，辦理身分證字號檢核後，除可獲住宿1000元折抵外，每房經濟部將再發給夜市抵用券，每一身分證限領取一次。抵用券將在入住旅店的時候由旅店發放，每房住宿一夜可以領200元，券上還會加蓋旅店住宿章。

可使用夜市

全台共有83處合法夜市可以使用抵用券，抵用券上會印上可使用地點的QR code，只要掃描就可以知道在哪裡能用了！

包括基隆廟口夜市、台北饒河街夜市、寧夏夜市、士林夜市、景美夜市、新北市樂華夜市、台中逢甲夜市、嘉義文化路夜市、台南花園夜市、高雄六合夜市、宜蘭羅東夜市、花蓮東大門夜市等；另金門針對10月的高粱老街風獅爺文化季、芋頭節，活動時段的聚集攤販也可用夜市抵用券。想查詢適用的夜市名單可在FB搜尋「台灣夜市go」（https://www.facebook.com/NMgo.tw/）查詢。

使用期間

不分平假日，使用期間從今年9/16到今年12/31截止。

注意事項

200元夜市抵用券分為50元的4張，使用的時候無法找零，且必須蓋有旅店住宿章才能使用。

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