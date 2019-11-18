正妹「摩托天使」騙倒8男！戀愛同居後...發現竟是變性人

▲女子在車隊中有著「摩托天使」的稱號。（圖／翻攝自Facebook／Thanthicha Wa Sasichotkulawong，下同）

實習記者施怡妏／綜合報導

泰國27歲男子克里特（Krit），與一名有「摩托天使」稱號的女教師交往進而同居，克里特並打算和對方一起共組家庭。沒想到某天兩人吵架後，摩托天使離家出走後，把家中價值超過10萬泰銖（約10.7萬元台幣）的東西帶走，然後就此人間蒸發。在克里特追查下，發現每天在身旁的枕邊人竟然是變性人，且在此之前已有7名男子受騙。

據星暹日報報導，克里特是一名摩托車迷，之前他在車隊中認識了一名有「摩托天使」稱號的正妹。這名正妹自稱是在學校擔任老師，還擁有一份個人事業。2人認識兩、三個月後便決定交往，今年年中女子還搬到克里特家展開同居生活。克里特認為她就是對的人，家中的花費全都交由她來處理，還打算生兒育女，讓她當孩子的媽。

▲外表甜美的「摩托天使」其實是男兒身。

後來克里特對對摩托天使的行徑開始起疑，因為兩人每次打視訊電話時，地點不是在飯店、咖啡廳，就是在大商場等學校以外的地方，就連見面地點也不在學校，克里特起了疑心，不過當時並沒有追究下去。直到有天兩人發生爭執，摩托天使竟離家出走。隨後，克里特發現家中的貴重物品不見了，總價值超過10萬泰銖。

女子離家出走後就此人間蒸發，克里特才驚覺自己被詐騙了。車隊的朋友告訴克里特，其實摩托天使的真實身份是男生。追查之下後，發現在此之前已有7名車隊中的男子受騙上當，沒有人知道她是變性人，於是克里特將經歷PO上網，希望不要再有人被欺騙。

▲「摩托天使」有著姣好身材。