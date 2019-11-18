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LINE同意與Yahoo日本合併　將除牌下市

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▲東京直擊／羨慕！LINE員工福利兼顧家庭　小孩直接就讀「LINE幼稚園」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲軟銀和南韓的Naver同意合併旗下的日本Yahoo和通訊軟體巨擘LINE。（圖／記者姚惠茹攝）

記者陳心怡／綜合報導

由軟銀主導的Z Holdings和南韓的Naver宣布最新消息，同意合併旗下的日本Yahoo和通訊軟體巨擘LINE。

軟銀和Naver將以每股5,200日圓（約新台幣1,480元）的價格，透過公開收購買回LINE股票，將LINE下市。接下來，軟銀旗下的Z Holdings和LINE計劃在2020年10月合併。

請繼續往下閱讀...

但是，最終價格尚未定案，雙方協議的性質目前並無約束力。

這筆交易可望擴大軟銀的事業版圖，軟銀集團會長兼社長孫正義希望在日本建立一個類似阿里巴巴的線上服務生態圈，打造成1億人利用的平臺提供商。孫正義也期望藉此次合併，打造出日本版的阿里巴巴。

持有雅虎日本母公司Z Holdings約4成5股權的軟銀公司，與持有LINE約7成3股權的南韓Naver，這次是打算設立合資公司，雙方各出資持股50%，合資公司將成為Z Holdings最大股東，持股約7成，雅虎日本和LINE將成為Z Holdings全資持有子公司。

至於Z HOLDINGS剩下的3成股權，繼續由一般股東持股，股票也繼續上市。

不過，這項合併提議，仍有問題需要解決。首先，此合併案將會對日本網際網路生態產生重大影響，甚至可能引發日本政府的干預。Naver 畢竟是韓國公司，將有跨國數位企業壟斷市場等相關疑慮，如資安及課稅。

總而言之，這是相當大規模的業務整合且充滿許多未知數，但若順利，雙方的合作能期待在支付、購物及金融方面能有更好的表現。

目前LINE是日本最大的即時通訊軟體，擁有8000萬用戶；雅虎日本旗下的電商及網路服務則有5000萬用戶。整併後的新公司，將擁有超過1億用戶數，成為日本行動支付領域的主導者，進而與亞洲其他的支付巨頭競爭，包含中國的支付寶、新加坡的Grab以及印尼的Gojek。

雅虎日本最初由雅虎和軟銀於上世紀90年代末組建， 2017年Verizon收購雅虎時，並未收購雅虎在阿里巴巴和雅虎日本的股份。雅虎當時創建了一家名為Altaba的衍生子公司來持有這些股份，2018年7月，軟銀收購了Altaba在雅虎日本的部分股份， 2019年，軟銀獲得增發股從而成為雅虎日本的母公司。

Z HOLDINGS的2018財年（截至2019年3月）合併營業收入為9547億日圓，LINE為2071億日圓（截至2018年12月），2家企業加起來超過日本電子商務網站運營商的樂天，在日本國內的主要互聯網企業中將躍居營收第一大。

從總市值來看，Z HOLDINGS為1.85兆日圓，LINE為1.1048兆日圓。

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