金正恩被隱射「暴君」痛批拜登：瘋狗！　川普罕見幫政敵說話

▲川普在推特幫拜登說一點話,認為北韓措辭太過。(圖/朝中社)

記者張靖榕/綜合外電報導

北韓當局日前透過官媒痛批美國民主黨籍前副總統拜登(Joe Biden),稱他是「到處亂跑的瘋狗」,而且「應該被亂棍打死」。對此,總統川普推文回應,認為拜登不應該被貶成「瘋狗」那麼低下的暱稱,幫政敵說話的舉動,非常罕見。

北韓官媒《朝鮮中央通訊社》(Korean Central News Agency)14日發布的聲明中,痛批拜登「竟然敢對北韓最高領到人的尊嚴做出誹謗行為」,「如果再放任像拜登這種『瘋狗』到處跑跳,會有很多人受到傷害。『牠們』應該受亂棍歐死。」

外界對於北韓發出這樣嚴重的批評,目前沒有明確證實觸發原因為何;然而就在事件前不久,拜登競選團隊才透過廣告斥責川普的外交政策,是「歌頌獨裁者和暴君,把盟友晾在一旁。」

事隔3天,川普於美東時間17日發推文回應金正恩,「主席先生,拜登或許又老又愛睏,但他不是『瘋狗』(rabid dog)。他其實比那還要好,但我才是那個能帶你上天堂的人。你動作要快,把事情做好。很快會在見面的!」

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7