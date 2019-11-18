雲端最有錢／第三季財報總體檢　轉機飆股一把抓

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2019年第三季財報出爐，2019已走到年尾剩不到2個月，究竟還有哪些市場遺漏的珍珠？股價還沒反應業績的？第三季財報總體檢，2020未來產業趨勢將怎麼走？資產配置又該怎麼變動？提早布局賺一波，《雲端最有錢》為你大解密。

第三季財報出爐之後，第四季要到明年2月之後才會出來，這段期間算是財報空窗期，也是投資人笑稱「有夢最美」的時候了，因為這時是各公司美化自己計畫下年度的好時機。究竟2020有哪些類股可以拚轉機趁機往上飆升，像本來因為紅色產業鏈挾殺，LED產業真的是進入寒冬，LED陸廠的攻占，擠壓到台灣LED市場，台灣LED產業到底該何去何從？

另外，5G時代的來臨，各科技產業都已將5G產業放入轉型或研發重點，2020年未來看漲產業有哪些？而台股表現亮眼衝衝衝，新的一年一樣後勢看漲嗎？真的能持續2019的氣勢一路長紅嗎？究竟高檔投資策略該如何操作？是獲利了結、先賺為快還是繼續追高呢？最好的下手時機就是現在、還是再等等？不要錯過精彩的節目內容。

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。