驚見赤裸女性地畫！　日研究團隊祕魯新發現143條「納斯卡線」

▲ 地畫上清楚可見五官、四肢及胸部，似乎是一個人類女性的形象 。（圖／翻攝自山形大學官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本山形大學研究團隊日前宣布，他們在秘魯神秘的世界文化遺產「納斯卡線」（Nazca Lines）附近，又發現了多達143條的納斯卡線，線條長度為5公尺100公尺不等，創作年份則可追溯到西元前100年到西元300年間。另外，這些地畫的種類也相當多元，形狀包括人類、鳥類、貓及駱駝等各種動物。

▲ 貓咪模樣的地畫。（圖／翻攝自山形大學官網）

根據日本《朝日新聞》報導，過去祕魯已知的納斯卡線大約有80條，不過山形大學研究團隊透過從2010年至今的實地調查以及空拍畫面推測，除了已經廣為人知的這些圖型外，實際上還有更多未知的納斯卡線存在。

為了讓這些納斯卡線重見天日，研究團隊從2016年開始，一直到2018年間，持續對秘魯南部沙漠的納斯卡線地區進行調查研究，並終於在本月15日公開為期將近3年的研究結果。

團隊領導人、人類學教授坂井正人說明，這次的調查又發現了143條新的納斯卡線，這些新發現的這些地畫大多集中在納斯卡高原的西側，向南北延伸約10公里處。它們的創作時間介於西元前100年到西元300年間，有著像是人類、鳥類和四隻腳動物的形象。

▲ 一幅地畫繪製了雙頭巨蛇吞噬人類的畫面。（圖／翻攝自山形大學官網）

像是其中一幅位於秘魯納斯卡線左側的地畫，從空拍畫面就能依稀看出頭髮、五官、四肢及胸部的輪廓，似乎是一名裸體女性的畫像；另外一幅地畫繪製了長長的尾巴及豎起的耳朵，明顯能看出貓咪的模樣。

此外，還有些地畫以說故事的方式呈現，像是有幅圖畫繪製了一條雙頭蛇，兩側的蛇頭都張開血盆大口，準備吞噬眼前的2名人類。

▲ 另一幅地畫繪製了人類飼養、馴服其他動物的畫面 。（圖／翻攝自山形大學官網）

除此之外，團隊成員在這次調查過程中，利用人工智慧（AI）來分析空拍畫面，結果顯示，還有其他500多個地方，可能也藏有不少未被發掘的納斯卡線。

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