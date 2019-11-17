占比超過九成！7大銷售額超過5億跨境電商　上半年營業稅貢獻約18億

▲Google Play等大型跨境電商已經在台灣設稅籍、開發票、繳交營業稅營所稅。（圖／路透社、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

隨著網路暢行、數位經濟的崛起，跨境電商稅負的貢獻也愈來愈受到重視。立法院預算中心報告顯示，今年上半年跨境電商繳交的營業稅有20.27億元，其中銷售金額超過5億元的7家大型跨境電商，銷售金額共計158.28億元，繳交的營業稅為18.65億元，占比超過九成。而立法院預算中心也指出，跨境電商每年的營業稅與營所稅已經達到42億元，已經為數位經濟稅制建立良好基礎，建議財政部應該要進一步觀察國際的趨勢與變化。

立法院預算中心報告顯示，我國自106年5月起，在我國境內沒有固定營業場所或營業代理人，銷售金額達到48萬元以上，銷售勞務給我國買受人（例如B2C之所得），應自行或委託代理人在該年度所得稅申報期限內，辦理營利事業所得稅申報及繳納稅款。

請繼續往下閱讀...

報告依賦稅署提供資料指出，截至108年8月31日止，在我國境內銷售電子勞務的境外電商122家、已辦理稅籍登記131家，9家已經註銷。根據統計，今年上半年已申報繳納營業稅110家，繳納營業稅20.27億元。就各級距來看，今年銷售額超過5億元的跨境電商有7家，實際繳交的稅額達到18.65億元，超過所有境外電商貢獻的九成。去（107）年度已申報繳納營業稅105家，繳納營業稅35.4億多元，其中銷售額超過5億元也有6家，繳交的營業稅達到32.44億元。

▲跨境電商繳交營業稅繳交情形。（圖／立法院預算中心提供）

▲跨境電商營所稅繳交情形。（圖／立法院預算中心提供）

106年度已申報繳納營所稅77家，應納稅款7.87億餘元；107年度已申報繳納營所稅87家，應納稅款8.98億餘元，境外電商每年繳營業稅與營所稅合計約42億元，已為我國數位經濟稅制奠定基礎。

值得注意的是，至今年年8月31日止，僅有5家境外電商使用統一發票，僅包含Google Play等大型跨境電商有開立發票，但是其他像是Apple Store等要開立發票都仍要等到年底。立法院預算中心指出，境外電商營業人開立雲端發票雖有1年輔導期暫時免罰，惟為避免業者建置不及遭受處罰，財政部應加強輔導。

立院預算中心報告指出，境外電商每年繳納的營業稅及營所稅合計約42億元，已為數位經濟稅制奠下良好基礎，惟數位化經濟課稅問題已成為近期矚目的國際稅制焦點，賦稅署允宜密切關注國際數位經濟稅之發展趨勢，以便及早擬定因應策略。