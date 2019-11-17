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美國特勤局公布報告：校園攻擊者「多被霸凌過」再返校槍殺

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美國特勤局的任務是保護美國總統、前總統與副總統，以及正式訪美的外國元首。（圖／路透社）

▲美國特勤局的主要任務就是保護美國總統、前總統與副總統。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國特勤局(U.S. Secret Service)日前發布一項研究，他們發現在過去十年中，曾襲擊過學校的攻擊者大多都在學生時期受過嚴重欺負，且這些行動並非突然興起，而是累積一定的時間後才導致，雖然攻擊者使用的武器多為槍枝，不過絕大部分的事件理應能夠預防。

據《美聯社》報導，美國在1999年發生了科倫拜槍擊案，特勤局國家威脅評估中心（NTAC）自此以來，開始對校園攻擊事件進行全面審查。他們提出的報告深入研究了2008年至2017年所發生的41起學校襲擊事件，並接觸了許多敏感的調查檔案及數據。

國家威脅評估中心的負責人阿拉塔里（Lina Alathari）透露，校園的襲擊事件「並不是突然的衝動行為，學生不是突然感到不滿，而這些事件大多可以預防。」

特勤局最為人知曉的任務就是保護總統，國家威脅評估中心主要會去研究如何防止攻擊，而內部官員現在則將這些知識及經驗運用在研究學校槍擊或大規模襲擊事件。自1999年發生的科倫拜槍擊案後，已經又發生了數十起槍擊事件，不過有部分並非學生犯下，那些則不包含在研究當中。

從報告可知，在2008年至2017年間，共發生了41次「K-12」校園攻擊事件，也就是案發地點從幼稚園到12年級（約17歲、18歲）的學校都有涵蓋。這些攻擊事件共導致19人喪生、79人受傷，受害者包含了學生、教職員及執法人員。

該中心研究的對象為在校生或離校1年左右的學生，且曾使用武器傷害、殺害學校中的其中一人，同時把其他人也當成攻擊目標。他們發現，絕大部分的攻擊者為男性，女性則有7位，此外，攻擊者中有63%是白人、15%是黑人、5%是西班牙裔、2%是美洲印第安人或阿拉斯加原住民、10%是至少有2個種族的混血兒，另外5%則未定。

攻擊者所使用的主要武器為槍枝，不過也有人是選擇刀子，還曾有一名攻擊者是使用第二次世界大戰的刺刀。研究人員指出，大部分的武器都是來自於襲擊者的家裡。

▲▼ 衛福部，自殺防治。（圖／pakutaso.com）

▲部分攻擊者會有自殺的傾向。（圖／pakutaso.com）

另外，阿拉塔里還表示，他們發現這些襲擊者中，有許多人在發動攻擊前就已沒有上學，而未照常上課的主因是遭到停學，或是被同學以當面或網路霸凌。不過也有些人則是想要追求名望，或是企圖自殺，同時也有不少人是因為沉迷於與暴力相關的書籍、遊戲。

舉例來說，在其中一個案例裡，就有一名14歲的男生在被嘲笑、被稱同性戀後，就在他的中學開槍射擊同學。而原因就在於受害者的言論讓攻擊者感到不舒服，因此釀成悲劇。

此外，雖然襲擊者的年齡各不相同，不過多為年輕人，且有超過3/4的襲擊者在犯案前就已有捲入其它事件過。阿拉塔里希望能藉由研究，讓學校成為安全的地方，不再有襲擊事件發生，並先行做好準備以完善預防。

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