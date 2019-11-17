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市值鴻海6倍大！老謝看Sony屹立73年 用創新科技感動世界

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▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（17）日臉書發文，來到品川參觀Sony，這是日本IT產業的代表性企業，也是日本科技影響世界的代表性企業，這是謝金河第二次到Sony總部來參訪，強烈感受到科技業巨浪衝擊，Sony正加快速度因應未來這個多變的世界。

謝金河說，在Sony的大廳牆上擺放著Sony不同階段，發展出的產品演進過程，包括最早的電視機，收音機，到手機，遊戲機及音樂，電影等，Sony在新科技創新過程中一直都占有一席之地，但是似乎都有極限，像手機，Sony的Xpiria，一度竄紅，但現在市占率很低。遊戲機的PlayStation系列，也面臨微軟X-Box挑戰。

請繼續往下閱讀...

不過謝金河更感興趣的一個題目是，1989年日本泡沫經濟吹破前夕，日本人買遍世界，尤其是日本人在美國買下的資產，大多數又賣回美國人或美國企業手上，只有當年Sony高價搶下的哥倫比亞電影公司，到今天仍在Sony手上，且持續發揮威力。

去年Sony的電影事業營收9869億日圓，占總體營收8.6657兆日圓的11%，看Sony，有一個非常重要的資產就是IP，從藝人開始，到樂曲，攝影棚設備，到音樂，圖像，像Sony音樂的營收達8075億日圓，占9%，這個數字比Spotify，騰訊音樂還大，像Spotify市值接近300億美元，但Sony卻包在大公司內，很難展現個別企業的價值。

Sony的部門主管來作簡報，開宗明義說，Sony正在尋找存在的意義和價值，最核心的價值是：「用創新科技來感動世界」！這個Logo很好，Sony現任領導人吉田憲一郎也強調夢想與好奇心，誠實心態及持續可能性的經營理念。

▲▼謝金河參訪Sony情形。（圖／翻攝謝金河臉書）

▲謝金河參訪Sony情形。（圖／翻攝謝金河臉書）

謝金河認為，Sony內容龐大，也許企業治理有必要來一次大拆解，像Sony的金融保險業務仍占15%，這是前經營者留下的事業體，但是放在Sony系統內很奇怪。Sony的硬體製造還有一項非常有競爭力的I&SS，也就是Cmos影像感測器，占10%，如果獨立成一家上市公司，市值可能十分可觀。

Sony最後可以以遊戲，音樂，電影為核心，再加上電子產品和解決方案，也許Sony不再煮大鍋飯，很細心地思考新的企業內答與架構，未來會走得更有力道。謝金河問Sony未來會不會考慮重組？但Sony主管們看起來面有難色。Sony目前市值超過8兆日圓大約是鴻海6倍大，這家1946年創立的73年老企業仍然有很深的內涵與底蘊。

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