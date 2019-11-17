美韓防長宣布延後本月聯合空演！　釋善意促北韓重返談判桌

▲ 艾斯博日前出訪南韓，在首爾與鄭景斗會面。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

美國與南韓國防當局今（17）日宣布，原定本月登場的聯合空軍演習將延後舉行。美方稱之為努力促進外交的善意舉措，敦促北韓在不提出條件的狀況下重返談判桌。韓媒分析，美國與北韓的實務協商有望在近期重啟。

美韓原定本月舉行聯合空中軍演，取代警戒王牌（Vigilant ACE）演習。但南韓國防人士透露，部長鄭景斗與美國防長艾斯博（Mark Esper）目前都為第6屆東南亞國協（ASEAN）防長擴大會議（ADMM-Plus）出訪泰國，2人在曼谷會談後商定，延後舉行警戒王牌軍演。

艾斯博在會後聯合記者會上說明，已經準備好為達成朝鮮半島永久和平付出努力，「經過美韓國防部間緊密協商與審慎討論，我與鄭景斗部長協議延後預計本月舉行的聯合空中演習。兩國為透過外交上的努力利促進和平氛圍，採取這項善意舉措，也希望北韓在決定軍演及試射時能夠表現出相應的善意。我們敦促北韓在無前提的狀況下重返談判桌。儘管美韓決定延後軍演，仍會確保朝鮮半島安保戰力維持高水準。」

鄭景斗說明，韓美2國間預計緊密協商，視狀況決定何時舉行軍演。南韓軍方人士則指出，美韓聯合空中軍演料不會在年內舉行，將延期至2020年。

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