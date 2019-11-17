無奈！陳年欠稅大戶＋年增欠稅款百億　累積欠稅額近1500億

▲陳年的欠稅大戶欠稅金額追不回，每年又新增約百億元的欠稅款，對於誠實報稅的民眾來說，顯有不公。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

根據立法院預算中心報告顯示，5區國稅局每年新增100億元的欠稅款數，導致累積欠稅數仍龐鉅，至去年底止累積欠數數還有1457億元，其中1千萬且超過10年未徵起的欠稅仍高達311億元。報告指出，大額欠稅恐怕追討無望，除了影響財政收入外，對於納稅義務人也會有租稅不公的情況，應加強徵收。

根據立法院預算中心，引用國稅局的資料顯示，107年度5區國稅局新增欠稅數103.13億元，其中屬於大額欠稅(1千萬元以上)為34.57億元，占比33.52%；未達1千萬元者為68.56億元，占比為66.48%，每年仍新增100餘億元的欠稅數，致累積欠稅數高居不下。

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欠稅大戶累積欠稅額 占比超過一半

107年度5區國稅局新增欠稅雖以未達1千萬元者占多數，惟以累積欠稅數觀之，截至107年底，累積欠稅數1,457億元，其中屬於大額欠稅(1千萬元以上)為803.91億元，占比55.17%、未達1千萬元者為653.09億元，44.83%，顯示大額欠稅清理不易，致累積欠稅中以大額欠稅占多數。

截至107年底，各區國稅局1千萬元以上且超逾10年未徵起之欠稅仍高達311.30億元；未徵起原因主要為移送執行未結，計187.82億元，占比為60.34%、已取得執行憑證惟尚未徵起者121.22億元，占38.94%次之。

由於超逾10年未徵起的欠稅多為大額，行政執行機關雖可藉由查封、拍賣、管收、限制出境等手段催收，惟對於早已計畫性脫產的欠稅大戶，成效有限，各區國稅局應該在欠稅初期即採行具體有效之催徵及稅捐保全措施，並善用現代資訊技術及科技以強化徵收成效。

▲各區國稅局統計欠稅情形。（圖／立法院預算中心）

陳年欠稅大戶取得執行憑證後的徵起數甚少 恐已追討無望

立法院預算中心指出，105年度至107年度各區國稅局欠稅取得執行憑證金額分別為386.60億元、442.74億元、565.93億元；取得執行憑證後之徵起數分別為3.70億元、2.45億元及1.88億元，金額逐年減少。同期間各區國稅局欠稅取得執行憑證金額其中屬於大額欠稅(1千萬元以上)分別為130.27億元、164.70億元、230.61億元；取得執行憑證後之徵起數僅分別為7,013萬元、3,183萬元及0元，顯示大額欠稅取得執行憑證後的徵起數甚少。

稽徵機關對於執行憑證雖會定期查調欠稅人財產、所得、戶籍現況，於查有財產時即檢附戶籍及財產資料再移送執行，惟已取得執行憑證的欠稅徵起困難，金額逐年減少，以致取得執行憑證之累積欠稅數逐年增加，而經法院核發執行憑證，納稅人通常已無財產可資執行，大部分欠稅恐已追討無著。

立法院預算中心指出，5區國稅局每年仍新增100餘億元之欠稅數，致累積欠稅數仍屬龐鉅，截至107年底已高達1,457億元，其中1千萬元以上且超逾10年未徵起的欠稅仍高達311億多元。且大額欠稅取得執行憑證後的徵起數甚少，恐已追討無著，除影響政府財政收入外，對於依法納稅之義務人亦造成租稅不公平，允宜強化徵收成效。