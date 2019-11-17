絕命毒師真實版！美國2化學系副教授「製造冰毒」被逮

▲美國漢德森州立大學的2名副教授貝特曼（左）與羅蘭（右）涉嫌製造冰毒被逮捕。（圖／翻攝自Clark County Jail）

記者吳美依／綜合外電報導

美國阿肯色州傳出一起案件，情節彷彿是電視劇《絕命毒師》的真實版本。漢德森州立大學的2名副教授貝特曼（Terry David Bateman）與羅蘭（Bradley Allen Rowland）涉嫌在校內實驗室製造甲基苯丙胺（Methamphetamine），也就是毒品「冰毒」，於15日遭到逮捕。據了解，另外2名教師也因涉案被拘留。

根據CNN，克拉克郡（Clark County）警方15日在記者會上證實，45歲的貝特曼與40歲的羅蘭涉嫌製造冰毒、使用毒品相關用具，當天下午雙雙遭到逮捕，目前調查仍在進行當中，一旦檢方提出正式指控，2人都必須出席法院。據了解，他們2人都是漢德森州立大學（Henderson State University）的化學系副教授。

美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，大學10月8日接獲通報，有人在校內的雷諾德科學中心（Reynolds Science Center）嗅聞到「不明化學氣味」，漢德森警察局長坎貝爾（Johnny Campbell）、阿卡德爾菲亞（Arkadelphia）警方、緝毒專案小組與校方聯手調查，最後在實驗室裡發現合成冰毒的物質苄基（Benzyl）。

▲漢德森州立大學（Henderson State University）傳出副教授製作冰毒的案件。（圖／翻攝Twitter@HendersonStateU）

漢德森州立大學發言人霍爾（Tina Hall）表示，接到通報以後，雷諾德科學中心立即被關閉，進行空氣過濾系統等環境相關設備的修復，並於10月29日再度開放。她提到，2名副教授於10月11日就被留職停薪，另外2名老師也因涉入這一次的「芐基氯外洩」事件遭到逮捕。據了解，校方沒有正面回應教師製毒的指控。

《絕命毒師》（Breaking Bad）是AMC電視台於2008年至2013年撥出的電視劇，布萊恩．克萊斯頓（Bryan Cranston）所飾演的主角懷特（Walter White）是一名懷才不遇的高中化學老師，罹患癌症以後為了家計鋌而走險，利用優異的化學天賦製作冰毒。

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