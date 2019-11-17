濫殺平民「長官幫偽造報告」0人被起訴　英媒：政府掩蓋戰爭罪

▲英軍一名士兵2008年駐守在伊拉克。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

英國媒體採訪多名調查人員，從最新掌握的證據可見，英國政府與軍隊試圖掩蓋戰爭罪的爭議，當軍人駐守在阿富汗與伊拉克時，有平民被殺害，然而最後卻沒有軍人被起訴。對此，國防部（MoD）則表示拒絕回應「無事實根據的」的指控。

BBC節目《廣角鏡》（Panorama）與《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）採訪11名英國調查人員，結果發現可信的戰爭罪證據，政府卻企圖掩蓋。知情人士表示，士兵該為了這些殺戮行為而被起訴。不過，國防部認為這是不實指控。

新的證據來自伊拉克歷史控訴調查組（IHAT），該單位2010年由英國政府設立，旨在調查英國軍隊駐守伊拉克期間，疑似殺害、虐待當地人的行為。另外也有消息來自「諾斯穆爾行動」（Operation Northmoor）調查小組，該組織則是探究在阿富汗是否發生戰爭罪行。

IHAT與「諾斯穆爾行動」小組所調查的案件中，並沒有軍人面臨起訴。另一名前調查人員表示，對於戰爭罪底下的受害者非常失望，「我用了『噁心』這個詞，我同情這些家庭，他們沒有獲得正義。身為一名英國人，你怎麼能抬頭挺胸呢？」

《廣角鏡》重新審查數個戰爭罪行的證據，其中一個IHAT所調查的案例指出，一名英國軍人2003年在巴斯拉（Basra）巡邏時槍殺伊拉克警察。當時該名警察離家後在小巷中彈，隨後傷重不治。英國軍方的指揮官展開調查，24小時內就得出結論，直指是伊拉克警察先開槍，英軍為了自衛才會也開槍，報告中還列舉證據。

然而，IHAT花費2年調查此案，採訪80名英國軍人；有士兵直接反駁官方報告的真實性，他在報告中被形容為目擊者，但他並不是。根據士兵說法，他只聽到一聲槍響，這代表伊拉克警察沒有開槍，這點也被其他受訪者證實。

調查人員總結，這名開槍的士兵應被起訴，提供報告的指揮官同樣要面臨懲處。但最後並沒有任何人負起相關責任。「諾斯穆爾行動」小組2014年由英國政府成立，當時調查52起疑似非法殺人的案例，不過與IHAT都已停止運作。

英國國防部一名發言人告訴BBC，軍事行動都是依法執行，也對相關指控展開廣泛調查，有關調查與是否起訴，都交給完全獨立於國防部之外的單位，還要仰賴外部監督與法律諮詢，「經過審慎評估個案後，獨立的勤務檢察單位決定不起訴。」目前，BBC所提出的指控已交給警察部門與檢察部門考量。