民宅暗夜火竄3公尺高！姊妹「絕望呼救」慘死臥室　父心碎闖火場全身40％燒傷

▲ 鄰居指稱，當時的火勢猛烈，至少有3公尺高。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

哥倫比亞西北部大西洋省（Atlantico）12日凌晨一處民宅發生大火，據傳臥室內的電風扇短路起火後，猛烈火勢迅速延燒，房內一對4歲及9歲姊妹倆身上著火，來不及逃脫，儘管2人大聲尖叫呼救，但最終仍因火勢太過猛烈，其他人無法進入火場搶救，最終被活活燒死。

綜合太陽報、每日郵報報導，當時姊妹倆的父母也在屋內，他們與一個月大的男嬰睡在另個房間，在火災發生後，30歲的父親納蘭喬（Jose Antonio Sanchez Naranjo）不顧自己性命試圖救出自己的寶貝女兒，但火勢太過猛烈、時間太過倉促，仍沒辦法把孩子成功救出，最終4歲的桑切斯（Antonela Sanchez）和9歲的薩拉茶（Kilery Ibarra Salazar）命喪火窟。

「我們全部的人那個時候都在睡覺，但接著就聽到女孩們放聲尖叫，說她們身上著火」，根據同住一屋的友人格拉特羅爾（David Graterol）透露，「我們先把嬰兒抱了出來，接著走進女孩的房間，但眼前的火勢真的太猛烈。」

#Video En este estado quedó la habitación en la que se produjo un incendio que cobró la vida de dos niñas. El hecho se registró en el barrio San Luis de Barranquilla la madrugada de este martes #MañanasBLU #ColombiaEstáAlAire https://t.co/K8J7Si7Bco pic.twitter.com/XOSg6vJwcd — BLU Caribe (@BLUCaribe) November 12, 2019

據了解，事發後，鄰居們紛紛前來協助這家人逃命，但是火勢之大，讓人難以進入屋內。在一行人排除困難到達姊妹倆的房間時，一切都已經來不及，當地媒體更以「大火吞噬一切，一切都太遲了」來形容當時火場狀況。

當地消防官員房塔伏（Lieut. Rodolfo Cabrera Fontalvo）表示，納蘭喬最後身上高達40%面積燒傷，32歲的母親里亞爾（Julieth Salazar Reales）吸入濃煙呼吸困難，男嬰也被燒傷，一行人被送醫接受治療。

▼據了解，這家人3個月前才剛從委內瑞拉逃往哥倫比亞定居。