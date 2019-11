這下真的GG了…他到湖裡游泳　寄生蟲「鑽下面」產卵！醫：恢復機率30%

▲寄生蟲跑進男子陰莖中產卵。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名男子和朋友日前到非洲馬拉威旅行時,連續幾天在知名景點馬拉威湖(Lake Malawi)玩水,沒想到回國後,雙腿竟逐漸失去知覺,嚇得他趕緊就醫。沒想到醫生給他的答案竟是,「有寄生蟲在你的陰莖內產卵。」儘管能夠服用抗生素治療,但要在10年內完全康復的機率僅30%。

現年32歲的麥克(James Michael)在2017年8月和朋友一起到非洲旅遊,當時他們在馬拉威(Malawi)的知名景點馬拉威湖停留數天,在湖中游泳、划獨木舟,豈料在返回英國後,麥克的身體卻開始出現異常。他常常會感到雙腿無力,原先以為是騎自行車的時間太長,結果最後連爬樓梯都有問題,他才趕緊就醫。

Tourist nearly died after parasite crawled up his penis on Africa holiday https://t.co/vbjbluFTaX