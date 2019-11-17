日本伴手禮旺季來臨　紅馬：毛利率攀高全年獲利無虞

▲紅馬董事長周泰鳳表示，紅馬11月將正式推出地方生鮮商品的B2B電商平台「OWL（アウル）」，預期未來將會是公司另一筆手續費收入來源。（圖／紅馬提供）

記者林淑慧／台北報導

伴手禮大廠紅馬表示，第四季伴隨日本伴手禮與故鄉納稅旺季來臨，加上公司營運重點放在提升毛利率，並同時控制營業費用以期實現獲利，預估第四季整體營運可望較前三季明顯成長，在手續費收入可望明顯增加下，全年實現獲利可期。

紅馬表示，今年能順利轉型，來自於公司今年推出一站式故鄉納稅業務B2B整合平台－｢Furusato 360」，並已與日本第一大電商網站—樂天（Rakuten）、日本主要故鄉納稅入口網站之一FURUNAVI與日本第二大電信公司—KDDI等合作。

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紅馬表示，該平台協助地方自治體在各大網站上同步刊登各類故鄉納稅特色產品，向捐款者進行推廣，增加故鄉納稅手續費收入；手續費收入幾乎等同純利，是帶動毛利率明顯提升的主因，公司仍持續與其他大型入口網站及電商業者尋求合作，期進一步增加手續費收入比重。

在故鄉納稅業務B2B整合平台－｢Furusato 360」的成功基礎下，紅馬11月將正式推出地方生鮮商品的B2B電商平台「OWL（アウル）」（以下簡稱”OWL平台”），預期未來將會是公司另一筆手續費收入來源。

另外，紅馬的OWL平台是新型態的｢從產地到餐桌」地方創生業務，可望為生產者、餐廳業者及消費者同時創造三贏局面，目前已有14個自治體加入OWL平台，公司目前積極與現有已簽約合作故鄉納稅業務的逾250個地方自治體尋求合作，可望成為紅馬繼故鄉納稅後第2個地方創生事業，及公司營運發展新的成長動能之一。