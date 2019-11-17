地方政府哭哭　超徵紅包創6年新低！統籌分配稅超徵估約50億　年節前發放

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部國庫署預估，今年中央統籌分配款超徵金額大約40～50億元，但相較於過去的5年不是超過百億元，就是近百億元，今年超徵恐會是最少的一年，1月中發放給地方政府的超徵紅包也將跟著縮水。根據財政部的規劃，預計明年1月底（農曆年前）之前會發放超徵紅包。

中央統籌分配款採按月發放，一年共12次；如果當年度稅收狀況佳，就會在隔年決算之後，額外加發給地方政府，國庫署表示，預計是在明年的1月中會關帳，農曆年前會發放給地方政府，依此來說等於是給地方政府的年前紅包。

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國庫署表示，依據財劃法規定，納入中央統籌分配稅款的稅目包含所得稅及貨物稅各10%、營業稅總收入減除統一發票給獎獎金後40%、及在縣市徵起的土地增值稅20%。

根據財政部統計，今年至10月底止，實際收入金額為2479.5億元，與去年同期比較增加約43.7億元，其中來自所得稅較去年同期增加60.1億元，營業稅及貨物稅則較去同期12.3億元及3.5億元；至納入中央統籌分配稅款地方稅的土增稅較去年同期減少0.6億元。

不過，根據財政部統計，累計今年前10月的土增稅收有826億元，較去年同期增加65億元，年增率達8.6%；但是在中央統籌分配稅款上，則卻相對減少，國庫署解釋，由於土地交易仍然集中在直轄市中，縣市的土增稅才會納入中央統籌分配稅款，所以才會顯現這樣的結果。

國庫署進一步表示，至今年10月中央統籌分配稅款占全年通知分配數約88.46%，預估今年仍會達標（預算數為2802.88億元），估計超標在40~50億元。

但是相較於過去的超徵數，去年有167億元、106年有89億元、105年有113億元、104年為163億元、103年約207億元，今年的超徵數是近6年來最低的紀錄。