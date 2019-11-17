薩摩亞進入緊急狀態！麻疹疫情爆發「全民強制打疫苗」　各級學校停課2周

▲ 據了解，在麻疹疫情爆發後，當地仍有15人還在加護病房觀察治療。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

太平洋島國薩摩亞（Samoa）10月爆發麻疹疫情，現階段已知有7個疑似病例死亡，其中大多數為4歲以下兒童。對此，當地政府15日晚間宣布進入緊急狀態，強制要求還沒接種麻疹疫苗的人民必須施打疫苗，17歲以下孩童不得參加公共集會，且下令各級學校全面停課至25日，考試延後至另行通告為止。

根據路透、法新社等外媒報導，當地疑似病例數已來到716例，其中約40%的病患需要住院治療，外傳政府會在18日公布最新疫苗接種計畫，料將提及接種流程、接送交通安排等細節。教育部長索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）已表示，各級學校至少會停課至25日，包括薩摩亞國立大學（National University of Samoa）在內。

據悉，麻疹疫情起初是在紐西蘭爆發，接著才蔓延至薩摩亞，已知第一大城奧克蘭市自今年1月以來的麻疹感染個案數已破千。「以目前（疫苗施打率低）情況來看，最壞的情況或許會發生」，紐西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）指出，政府提供3000支疫苗給薩摩亞，並派出12名護士前去支援，協助應對當地疫情，「麻疹具有高度傳染性，且疫情已在薩摩亞奪去數條性命，我們會共同努力阻止疫情蔓延。」

此外，距離薩摩亞約900公里的東加王國也在上周爆發麻疹疫情，已出現251例確診或疑似病例，宣布關閉公立小學及幼兒園。

紐西蘭媒體指出，在薩摩亞、東加王國爆發麻疹疫情後，隔壁的美屬薩摩亞（American Samoa，又稱「東薩摩亞」）也進入公衛緊急狀態。當地官員莫利加（Lolo Matalasi Moliga）提到，任何從東加王國、薩摩亞來的旅客都必須提供麻疹疫苗接種證明，否則將會被拒絕入境。目前薩摩亞航空已證實這項消息，強調所有從薩摩亞前往美屬薩摩亞的旅客必須遵守此項新規定。

報導指出，麻疹是具有高度傳染性的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，通常會引起皮疹、發燒等症狀，嚴重的併發症包括失明、肺炎、腦損傷、嚴重脫水。