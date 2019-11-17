德國法蘭克福機場2架飛機「機翼相撞」！班機狂延21小時

▲大韓航空一架飛機於德國法蘭克福機場發生碰撞意外。（圖／Facebook／Korean Air）

記者吳美依／綜合外電報導

德國法蘭克福（Frankfurt）機場16日驚傳擦撞意外，大韓航空（Korean Air）一架波音777停在滑行道，卻突然被納米比亞航空（Air Namibia）的飛機慢速撞上，雙方的機翼都損壞，大韓航空的241名乘客也被撞擊力道震得飽受驚嚇。據了解，後續航班因此延遲長達21小時，肇事原因仍在調查與釐清當中。

根據《韓國先驅報》（Korea Herald）報導，大韓航空KE905航班從仁川起飛，降落在法蘭克福機場，在滑行道上等待，卻於當地時間晚間6時20分發生事故，右側水平尾翼（Horizontal Stabilizer）被納米比亞航空飛機的左翼撞上。

《韓國聯合通訊社》（YNA）報導，納米比亞航空「在路面上低速移動」，因此沒有造成太多損害。大韓航空當時載著241名乘客與20名機組人員，大家都被突如其來的撞擊嚇壞，所幸無人傷亡。但是，接下來要飛回仁川的KE906班機因此延誤了21小時。

大韓航空17日證實上述消息，發言人表示，公司已經為受到延誤的旅客提供住宿、交通替代方案與選項，屆時將會派出另一架替代飛機，於當地時間下午4時30分從法蘭克福起飛。據了解，相關單位已經展開調查，釐清事故原因與責任歸屬。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！