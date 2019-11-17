南韓人2019最愛小吃：台灣黑糖珍奶+三明治！　麻辣燙席捲全國

▲ 南韓各地商圈近來隨處可見麻辣燙餐廳。（圖／翻攝自Instagram／woo772002）

記者陳宛貞／編譯

許多民眾到南韓旅遊時都會發現，街上販賣麻辣燙、台式珍珠奶茶或老字號三明治品牌洪瑞珍的店家越來越多，口味甚至比台灣還新鮮多樣。南韓農水產食品流通公社日前發布最新報告，說明南韓近10年來最受歡迎的外食，可見台式小吃可說是南韓時下潮流。

農水產食品流通公社11日發布《外食菜單變遷史》報告，整理2010年至2019年的10年間外食市場人氣菜單及變遷。今年台式三明治、黑糖珍奶成為新的潮流，在全球掀起狂熱的麻辣燙也以弘大、延南洞、新沙洞林蔭大道、梨泰院等商圈為中心，快速往各地擴散。

▲ EDIYA COFFEE也推出各種珍珠飲料。

回顧2010年及2011年，南韓最流行的小吃是將普遍被視為垃圾食物的漢堡升級而成的高級手工漢堡。當時最著名的「客麗佳漢堡」（Kraze burgers）一度擁有80多家分店；既有的儂特利、麥當勞及漢堡王等速食品牌也紛紛推出手工漢堡。受到韓劇帶起的韓流影響，南韓特有的濁米酒「馬格利」也大受歡迎。

南韓業者將傳統的可樂餅改良後，在2012至2013年成為人氣小吃。販賣低濃度啤酒及簡易小吃的小店也在2013年夏天掀起一波創業熱潮。

改用健康食材的高級海苔飯捲2014年逐漸流行；知名連鎖冰品店「雪冰」也是在此時推出高檔冰淇淋，引起關注；季節飯桌、自然別曲、Olbaan等韓式餐廳則迎來全盛期。EDIYA COFFEE、Paik's Coffee等平價連鎖咖啡品牌2015年如雨後春筍般湧現，與高檔品牌展開拉鋸。

台式古早味蛋糕2016年席捲南韓，連鎖店在梨泰院經理團路、弘大等商圈及百貨公司、傳統市場都隨處可見。2017年熱狗及越南米線餐廳業者改用高檔食材，更開發多種新菜單，因此迎來第二春。2018年南韓掀起復古風，冷凍五花肉店也時隔30年重拾人心。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。