台美印建築扣件需求熱絡　春雨印尼新廠挹注營運可期

▲春雨董事長林輝政為充實中長期營運，日前宣布與第一銀行等10家銀行團完成簽訂新臺幣17.9億元聯貸案。（圖／春雨提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰的不確定氣氛持續籠罩，台灣鋼鐵集團聯盟旗下扣件線材大廠春雨表示，台美印三大市場對建築扣件的需求依舊熱絡，可望帶動春雨內銷、子公司印尼雄獅，美國春雨等的業績持續成長。

春雨主管表示，台灣、美國及印尼三地的內需市場持續看好，並能藉此平衡台灣外銷與中國市場面對的價格競爭壓力，隨著子公司印尼雄獅，美國春雨等的業績持續成長，加上印尼雄獅的第三新廠甫完工投產，配合當地政府擴大基礎建設的推行，以及成長快速的建築市場，未來擴廠效益值得期待。

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春雨表示，中美貿易戰的不確定氣氛持續籠罩，影響整體銷量與平均售價，累計前三季合併營收雖較去年同期呈現略減2.6%，唯平均毛利率仍站在16%以上，且從季度表現來看，第三季業績較上季成長，第二季也較第一季增加，營運有逐季回升跡象。

春雨進一步指出，第三季合併營收不僅較上季增加2.9%，在成本與費用控管得宜下，第三季營業利益較上季大幅成長15.4%，亦較去年同期成長5.5%，稅後淨利受惠業外匯兌利益、股票投資評價利益與股利收益等的多重挹注，達1.66億元，創下歷年同期次高，單季EPS達0.52元。

依據財報，春雨累計前三季合併營收為新台幣70.2億元，稅後淨利4.25億元，其中歸屬母公司業主淨利為3.48億元，年增7.5%，前三季稅後每股盈餘（EPS）1.32元，亦創歷史同期次高。