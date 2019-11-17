荷蘭多所大學籲「在港留學生盡速返國」　她曝：衝突進逼校園安全感盡失

▲ 香港抗爭行動持續。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

香港示威抗爭持續數月迄今尚未落幕，除了台灣之外，目前英國、馬來西亞等國家的在港留學生相繼被通知返國，荷蘭多所大學如今也以安全因素為由，通知近300名學生盡快回家。阿姆斯特丹大學大學發言人范迪克（Annelies van Dijk）直言，「衝突正在進逼校園，學生們在那裡已經不再有安全感，他們的親人也很擔心。」

綜合法新社等外媒報導，香港自6月以來爆發多場示威行動，在22歲學生周梓樂（Alex Chow）本月傷重不治的消息傳出後，緊張氣氛持續。據了解，現階段共有280多名荷蘭學生正在香港教育機構進修，而荷蘭烏得勒支（Utrecht）、阿姆斯特丹（Amsterdam）、萊頓（Leiden）、台夫特理工大學（Delft）、鹿特丹（Rotterdam）等多所知名大學積極呼籲前往香港留學的荷蘭學生們回家。德國外交部則提到，現階段已與當地政府保持密切聯繫，持續提供相關領事服務。

▲▼ 示威活動周末持續。（圖／記者游宗樺攝）

「情況真的令人擔憂，不但惡化，而且已經變得不可預測」，阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）大學發言人范迪克（Annelies van Dijk）向法新社透露，校方已準備好幫在港的40名留學生支付返國的機票費用，「衝突正在進逼校園，學生們在那裡已經不再有安全感，他們的親人也很擔心。」

鹿特丹伊拉斯謨大學（Erasmus University）也證實，目前已建議在港74名荷蘭學生盡速離開。

►香港暴力衝突蔓延校園 英國、大馬留學生被通知「立刻」回國

►偷偷分享少女的秘密！