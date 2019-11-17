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長壽秘訣？　日研究：人瑞血液中「特殊免疫T細胞」比常人多10倍

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▲ 延長壽命的關鍵，與血液中名為「CD4陽性殺手T細胞」的勉以細胞有關。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

由日本理化學研究所與慶應義塾大學所組成的共同研究團隊，先前在分析了7名110歲以上年長者的血液後，發現他們的體內有一種特殊的免疫細胞—「CD4陽性殺手T細胞」。專家推測，這種在一般人血液中幾乎不存在的細胞，卻大量出現在這些年長者的血液中，很可能就是能預防老化、延長壽命的關鍵。

根據《日本經濟新聞》報導，研究團隊日前從全國140名年齡超過110歲的年長者中，挑選了其中7名身體健康的人瑞，再另外找了5位年齡介於50到80歲的健康男女進行血液採集分析，一共解析了超過6萬個細胞。

結果發現，這些百歲人瑞的血液中含有特殊的「CD4陽性殺手T細胞」，而且數量是一般人的10倍之多。對此，專家說明，幾乎每一個免疫細胞表面都含有被稱為「受體」的蛋白質。當受體與特定的抗原結合時，CD4陽性殺傷性T細胞就會增殖，免疫T細胞能製造殺死癌細胞的物質，幫助這些人瑞對抗癌症與疾病，保持身體健康。

除此之外，研究團隊也提到，他們透過老鼠實驗，發現免疫T細胞還能夠清除被稱為「黑色素瘤」的皮膚癌。雖然目前還無法完全確定這種免疫細胞與老化、長壽等的關係，但接下來將會繼續展開更深入的研究，希望能弄清楚「長壽」的秘訣。

►即日起，我退出老化黨。

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