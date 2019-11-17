日宅女秀格子襯衫超解！突解半邊扣「蹦出粉嫩肉圓」僅剩小灰繩遮凸起點

▲日本宅女COSER襯衫上下好身材驚呆粉絲。（圖／翻攝自美東澪推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

日本年輕世代漸漸走出保守的風氣，開始會在社群網路上分享自己的生活、身材，有時在平凡的長相下，可能有著魔鬼身材，也常常令網友驚嘆。日本一名寫真偶像美東澪，一個普通日本女生的臉蛋下，日常的打扮就是輕便、寬大的衣服，但外人怎麼也想不到，美東澪日前釋出一張「解放隱藏」的照片時，火辣的身材秒融化所有粉絲的眼睛。

美東澪平時在推特上時常分享自己的生活，此外也是COSER的她，也會嘗試多款打扮，包括女學生、中性裝扮，當然還原成平時生活的她穿著就像女學生一樣平淡。沒想到日前美東澪分享一張自己「襯衫下的解放」時，粉絲意外發現她竟然將自己火辣的身材藏得相當好。

▲有時美東澪所分享的照片，相當跳脫平時打扮。

細細一條灰色比基尼遮住重點，火辣傲人的車頭燈照就這樣分享出來，更在貼文下寫下「這位是脫掉衣服後，身材意外色色的宅女，請查收。」瞬間讓貼文衝破2.7萬分享，網友也瘋狂留言：「我的天爺～這種無聊的襯衫被妳穿的太有看頭」、「真的太不可置信了！」、「原來您身材這麼不容小覷，太失敬」、「根本男人夢想女友，什麼風格都可以駕馭！」

▲平時打扮偶而也會有小心機。