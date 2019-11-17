伊朗「汽油飆漲50％、定額配給」！全國爆示威釀至少1死

▲伊朗民眾不滿汽油調漲、定額分配，發起抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

伊朗政府15日無預警宣布，汽油價格將要調漲至少50％，私人交通工具每月最多只能購買30公升汽油，每一公升1.5萬里亞爾（IRR），如果超額就必須以雙倍價格購買。百姓擔心民生用品隨著運費飆漲，走上街頭抗議，目前已造成至少1人死亡。據了解，自從美國2018年退出《伊朗核武協議》，並對德黑蘭（Tehran）當局施加制裁後，當地經濟受到嚴重影響。

▲伊朗各地都有零星示威，圖為北部城市薩里（Sari）的抗議民眾。（圖／達志影像／美聯社）

德黑蘭15日宣布減少燃料補貼，汽油價格將調漲50％，每一公升1.5萬里亞爾，並採用「智慧燃料卡」定額分配，私人交通工具每月只能購買30公升，如果超量購買，每一公升價格調漲為3萬里亞爾。根據伊朗計畫和預算組織（PBO），新政策帶來的收入將被用於低收入戶補助，預估1800萬家庭受益。

▲伊朗示威民眾把車子開到馬路上停放，阻礙交通。（圖／路透）



《伊朗伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）報導，伊朗民眾15日徹夜抗議，16日持續在全國各地零星集結示威，他們將汽車開到馬路上熄火、停放，阻礙交通，對著銀行、汽油燃料倉庫等建築物縱火，與警方發生暴力衝突。中部城市錫爾詹（Sirjan）官員證實，至少釀成1人死亡。

▲電視畫面顯示，部分示威民眾縱火抗議，與警方爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）



據了解，伊朗百姓認為，國家經濟已因美國制裁受創，新政策可能讓家庭開銷更加吃緊，對此感到震驚、憤怒且無法接受。《半島電視台》記者賈巴里（Dorsa Jabbari）表示，「許多人無法好好掌握這種事情，因為這將對日常生活的其他角度造成影響，意味著麵包、雞蛋與其它商品價格都會連帶上漲。」

BBC報導，伊朗內政部長法茲里（Abdolreza Rahmani-Fazli）於16日提到，如果「非法」行動繼續延燒，執法單位、維安部隊將「別無選擇」介入示威，恢復社會穩定，指責「少數人」濫用大眾情緒，創造「恐懼與恐怖」。總檢察長蒙塔澤里（Mohammad Jafar Montazeri）呼籲民眾與「想要反對伊斯蘭制度」的「少數破壞者」保持距離。

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