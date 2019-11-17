2德交換生傻跟屯門示威　清場遭逮「非法集會＋違反蒙面法」直接進警局！

▲香港上週示威活動影響劇烈。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳亭伃／綜合報導

香港示威遊行14日在屯門市中心發生警民衝突，當天維持許久的示威民眾遲遲未散場，晚間9時一批示威者在屯門鄉事會路與杯渡路交界開始聚集，警方再度釋出警告，現場拘留了2名德國籍學生，目前已經保釋，據悉兩人皆為嶺南大學交換學生。

根據《南華早報》報導，2明德國籍學生14日晚間10時在屯門參加示威遊行，最後因警方清場時仍堅持不離開，最後遭到拘留，且違反了「蒙面法」，據悉兩名學生目前就讀於嶺南大學，為交換學生，警方以非法集會、蒙面法將其拘留，事後通知校方並且詢問相關需要的協助。

嶺南大學表示，校方相當重視學生的人身安全，希望學生可以遠離危險區域跟發法活動，同樣的學校建議學生可以以和平、理性的方式表達自己觀點跟權利。《香港文匯報》指出，兩名德籍交換生是因為被同學帶到示威現場，詳細情況屯門警方仍在處理中。而屯門示威遊行當天，共拘捕58人，包括40男、18女，年齡約在12～62歲間。

上週香港示威遊行進入最顛峰，抗議活動延伸至校園內，引發國際高度關注，不少國家建議召回在港的交換生，其中台灣284名學生也於13、14日陸續召回。

▲香港示威2德籍交換生遭逮。（圖／記者宋良義攝）