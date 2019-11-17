駐港解放軍自願上街清路障　美議員高關注：憂中國「準備動手下個計劃」

▲解放軍清理道路障礙。（圖／翻攝自解放軍駐香港部隊官方微博下同）

記者陳亭伃／綜合報導

香港示威遊行上周來到最巔峰，中國解放軍部隊16日「自發性」走出，開始清理示威者所設下的路障，此舉立刻引發國際關注，因為這是自香港示威遊行以來，解放軍首次顯著出現在香港街頭。對此美國聯邦參議員隨即表達關切，更擔心這是中國政府的「下一步計畫」之一。

根據《CNN》報導，駐港解放軍於16日下午步出軍營，一身輕變裝開始清掃示威者在街道上堆放的障礙物，香港泛民派立法會議員就表示，這已經是中國逐間合理化解放軍在香港的活動，且屬違法。解放軍的行為同樣在社群網路上引發討論，香港政府則回應，並沒有要求駐軍提供援助，「這純粹是他們自願性的活動」。

▲解放軍出現香港街頭，引發國際關注。

然而解放軍協助清理街道，同樣也引發部分人士批評，認為港府若要求中國解放軍提供援助，那麼就是「繼續逃避現實、逃避政治問題，進一步的削弱一國兩制」。在香港《駐軍法》中第9條規定，中國軍方不得干涉香港當地事務、第11條則提到，駐軍英涉及公眾利益的軍事活動，例如軍演或是訓練；但在《香港基本法》中第14條即提到，香港政府必要時可以求助駐軍維護公安、救災，因此讓外界高度關注此番解放軍活動。

美國共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）則在推特上表示，中國解放軍出現在香港街頭並不是好的，甚至意味著中國政府準備將事態升級，「中國要特別注意下一步的做法，因為全世界都在看」。《環球時報》總編輯胡錫進也在推特上表示，解放軍的行為單純只是「對當地民眾展現友誼，沒有想表達任何政治信號」。

▲上週香港示威進入巔峰。（圖／路透）