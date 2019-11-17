華為豁免令18日到期！路透：美政府預計再延長2周

▲華為寬限期將在18日結束。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》獨家報導指出，川普政府準備在18日宣布，再延長對華為的豁免令2星期，目前也正在研擬更長的寬限期，但礙於監管法規限制，目前仍未定案。美國商務部以國家安全為由，將華為列入貿易黑名單後，在8月公布90天寬限期，目的在於減少對美國民眾的影響，而寬限期將在18日結束。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）日前曾表示，發放臨時許可證的用意，是因為一些鄉村地區的營運商，在3G和4G的設備上仍依賴華為．「鄉村地區的網路問題已經夠多了，我們不想讓這些服務癱瘓，所以這些臨時許可證的主要目的，就是讓這些鄉村地區的營運商可以繼續提供服務。」

美國司法部長巴爾（William Barr）14日表示，他認為華為依舊不可信任，他也表態支持一項「禁止鄉村營運商動用85億美元資金購買華為設備」的提案。

今年5月白宮宣布對華為與其子公司發動制裁，禁止華為在未經批准的狀況下，從美國購買零件、取得技術更新。不過隨後在8月公布90天寬限期，允許供應商與用戶在11月19日前尋找替代安排。有知情人士10月時透露，川普政府計畫向部分美國企業發放許可證，允許向華為販售非敏感產品，試圖減緩中美兩國的緊張關係，但至今仍無消息。