富豪總理曾與密警合作！25萬捷克人上街抗議　重現30年前「絲絨革命」景象

▲25萬捷克民眾走上街頭抗議。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

25萬捷克人民選擇在「絲絨革命」(Velvet Revolution)30周年紀念日當天走上街頭,聚集在齊聚萊特納公園(Letna Park)高呼口號,要這位坐擁40億美元資產,還涉嫌貪汙的富豪總理巴比斯(Andrej Babis)下台,這也創下30年來最多人上街抗議的紀錄。

1989年11月爆發「絲絨革命」,一度有50萬人走上街頭,支持捷克斯洛伐克的民主化運動,最後捷克斯洛伐克共產黨在11月28日宣布,它將放棄權力並取消一黨專政,讓政權和平轉移,斯洛伐克也在1993年宣布獨立。然而30年後,同樣有近25萬名抗議人士再度聚集,他們要求涉嫌貪腐與利益衝突的總理巴比斯下台。

The anti-Babis protest in Prague has drawn a huge crowd #Letna pic.twitter.com/HAlakS7JYj