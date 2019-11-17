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北京對香港恐採取「更激烈」手段　華郵：美國須做好準備

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▲▼11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

▲11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

香港情勢引發國際社會關注，美國《華盛頓郵報》16日刊登評論，詳述港警與學生在大學校園內爆發的激烈衝突，雙方以催淚瓦斯、燃燒彈、磚塊等武器相互攻防，就連當地醫院出現也越來越多傷勢嚴重的患者。《華盛頓郵報》指出，香港政府必須對現今局面負責，且不排除北京會採取更激烈手段，那麼美國和其他盟國就必須做好回應準備。

華郵16日刊登一則題為「香港正在瓦解邊緣」（Hong Kong is on the brink of breakdown）的評論文章，文中詳述近日在香港中文大學內爆發的激烈衝突，警方以警棍、催淚彈與盾牌阻擋示威者，而示威者也以自製燃燒彈回擊，中大學生甚至拆掉校園看板作為路障，並以磚頭蓋牆，社團學生也用弓箭作為武器。

▲香港「三罷行動」第7天，港警與示威者於柯士甸道及漆咸道南對峙中。（圖／記者游宗樺攝，下同）

▲香港「三罷行動」港警與示威者於柯士甸道及漆咸道南對峙。（圖／記者游宗樺攝）

文章指出，這起持續數個月的抗爭活動，原本的訴求只有「撤回逃犯條例」，但在港府強硬的態度，以及特首林鄭月娥拒絕回應的狀況下，民眾不滿的情緒逐漸累積，才會演變成「五大訴求，缺一不可」的局面。原本採取和平示威的做法，也在港警不斷向民眾投擲催淚瓦斯、橡膠子彈、水柱的行為下，讓示威者不得不以暴力回應，來保護自身安全。

華郵認為，這場抗爭是否能平安落幕，決定權完全掌握在北京手上，港府也必須要求港警克制。情勢演變至此，也不排除北京會採取更激烈手段，那麼美國和其他民主國家就必須做好回應準備。

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