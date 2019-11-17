比爾蓋茲重返「世界首富」…身家逾3兆　幽默回：繳6000億的稅也ok

▲微軟創辦人比爾蓋茲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）睽違2年終於以1100億美元的資產，打敗亞馬遜執行長貝佐斯，重返「世界首富」寶座。讓比爾蓋茲身價大漲的原因是，今年微軟股價上漲近48％，加上微軟取得美國防部價值100億美元的合約。面對議員想加徵富人稅的問題，比爾蓋茲則大氣表示，他已經繳了100億的稅，如果要增加到200億也沒問題。

根據「彭博億萬富豪指數」（Bloomberg Billionaires Index）統計，微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲睽違2年，以1100億美元（約台幣3兆3506億元）的資產，重回世界首富寶座。亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）則以1090億美元（約台幣3兆3201億元）排名第二。

▲亞瑪遜執行長貝佐斯。（圖／達志影像／美聯社）



讓比爾蓋茲身價大漲的主要原因是，微軟的股價在今年上漲了近48%，讓比爾蓋茲所持有1％的股權市值也增加。值得注意的是，去年10月時，微軟打敗亞馬遜，取得五角大廈價值100億美元（約台幣3046億元）的雲端計算合約，讓微軟股價上漲4%，亞馬遜股價下跌約2%。

另外針對民主黨總統候選人華倫（Elizabeth Warren）提出加徵「富人稅」的政見，比爾蓋茲貌似完全不擔心。他幽默回應，我已經繳了100多億美元的稅了，所以如果增加到200億美元（約台幣6092億元）的話，他也沒問題，「但如果漲到1000億美元，我可能就要算一下我還剩多少錢。」

根據「彭博億萬富豪指數」，法國精品龍頭LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）以1030億美元位居第三，其次則為美國股神巴菲特（Warren Buffett）、臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。另外，美國科氏工業集團CEO查爾斯・科赫（Charles Koch）與其妻子朱麗亞（Julia Flesher Koch）同時進入前10名，朱麗亞也是前10名中唯一女性。

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